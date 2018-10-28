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M.United, Cenk'li Everton'ı devirdi! 2-1

İngiltere Premier Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Manchester United kendi sahasında milli oyuncu Cenk'in formasını terlettiği Everton'ı 2-1 yendi.

28 Ekim 2018 Pazar 21:44
M.United, Cenk'li Everton'ı devirdi! 2-1


Old Trafford'da oynanan müsabakada gol perdesini Paul Pogba açtı. 27'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Pickford kurtardı. Pickford'dan seken top bir kez daha Pogba'nın önüne düşerken, yıldız oyuncunun vuruşu bu kez ağlarla buluştu ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. 49'uncu dakikada Anthony Martial, Pogba'nın asistinde ağları sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. 77'nci dakikada ise Gylfi Sigurdsson penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu tayin etti: 2-1.

Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 78'inci dakikada Theo Walcott'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Manchester United puanını 17'ye yükseltirken, Everton ise 15 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:44
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