0553 313 94 23

Münir Üstün: Kitap üretiminde tarihi rekor kırıldı

Türkiye'nin temmuz ayı kitap üretim sayısı, aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:42
Münir Üstün: Kitap üretiminde tarihi rekor kırıldı

Yayıncıların temmuz ayı için bandrol talebi, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 62'lik bir artış göstererek 55 milyon 121 bin 271 adet olarak gerçekleşti.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, yaptığı açıklamada, 2018'deki bandrol talebinin 410 milyon 641 bin 305 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Üstün, bu yılın başındaki verilerin daha düşük geldiğini aktararak, "Eksi rakamlarla başladık ve gerçekten ilk 3 ay moralimiz bozuldu. Sonra yavaş yavaş toparlanmaya ve mayısla birlikte artı rakamlara geçtik." dedi.

Kitap üretiminde son olarak 53 milyon adet ile 2018'in eylül ayında rekor kırıldığını belirten Üstün, "Temmuz 2019 büyük bir sürpriz yaptı ve 55 milyon 121 bin 271 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdık. Bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Üstün, rekor sayının okuyucular, yazarlar, yayıncılar ve sektörün diğer aktörleri açısından kazanımlarına dikkati çekerek, "Kitap üretmek, kitap satışı ve okuma oranlarının hepsi ayrı bir kültür. Ana kültürümüz 'okuma kültürü' bu disipline hizmet etmek açısından son derece teşvik edici bir gelişme. Okuma kültürü gelişirse ülke gelişir. Geleceğimizi teminat altına alırız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi en üst noktalara taşırız"

Bu gelişmenin sektörün motivasyonuna katkı sağlayacağını vurgulayan Münir Üstün, "Motivasyon olarak yeni döneme çok yüksek bir moralle başlamamıza sebep olacak harika bir gelişme. Eylül ayından itibaren kademeli olarak yükselen bir kitap sektörü hepimize umut verecek. İşlerimize iyilik ve güzellik katacak. İyi kitaplar yayımlayıp okuyucularımızla buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üstün, Türkiye yayıncılık sektörünün uluslararası camiadaki yerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, dünya yayıncılık sektöründe 16. sırada. Türk yayımcılar olarak geçen yıllarda 11. sıradaydık. Döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle 5 sıra birden geriledik. Tekrar ilk 10 sektör arasına girmek için istikrarla çalışıyoruz. Yeni başlık sayısında dünya altıncısıyız. Biz yayımcılara destek verilirse Güney Kore ve Tunus modelinde olduğu gibi teşvik ve faiz indirimleri yapılırsa biz ülkemizi en üst noktalara taşırız, gurur yaşar ve yaşatırız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi
    1. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    2. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    3. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    6. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    7. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    8. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    9. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    11. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    14. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    15. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    16. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    17. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    18. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    19. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    20. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı