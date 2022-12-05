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Gündem Münferit olaylar üzerinde Kur'an kursu düşmanlığı yapanlara zor soru: Celal Şengör'ün sapıklığına neden sessizsiniz?
Gündem

Münferit olaylar üzerinde Kur'an kursu düşmanlığı yapanlara zor soru: Celal Şengör'ün sapıklığına neden sessizsiniz?

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yaşanan münferit olaylar üzerinden Kur'an kurslarını hedef alanlara Celal Şengör örneği ile tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 01:15:00 -
Münferit olaylar üzerinde Kur'an kursu düşmanlığı yapanlara zor soru: Celal Şengör'ün sapıklığına neden sessizsiniz?

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yaşanan münferit olaylar üzerinden Kur'an kurslarını hedef alanlara sert ifadelerle tepki gösterdi.

Celal Şengör'ün bir kız öğrencisine yönelik Habertürk TV canlı yayınında kullandığı çirkin ifadeleri hatırlatan Dr. Şenocak, "Celal Şengör ekranda kadın bacağını şehevi ifadelerle resmeder, bir akademisyen kız öğrenciye tecavüz eder, lakin kimse “üniversite kapansın” demez." ifadelerini kullandı.

Kur'an kurslarında yaşanan münferit olaylarda tüm Kur'an kurslarını hedef alanlara tokat gibi sözlerle cevap veren Dr. Şenocak şöyle devam etti:

Bir Namussuz, öğrenciye zarar verince bütün Kur'an kursları hedef olur. Allah'ın laneti çocuklara zarar veren tüm namussuzların üzerine olsun!

Celal Şengör'ün Habertürk ekranında anlattığı bazı sapıklıkları:

"Beni o kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. K.ç.na bir tokat attım."

"Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim."

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