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Münbiç’te YPG ile kirli iş birliği

Türkiye’nin baskısı sonucu Münbiç’ten çekilen Amerika’nın boşalttığı alanlara terör örgütü YPG, hemen Rusları yerleştirdi. Esed rejimi askerleri ve İranlı teröristlerin de girdiği Münbiç’de Rus polis gücü de göreve başladı. Mehmetçiği durdurmak için kentin dışında tampon görevi gören Ruslar, Türkiye’yi Esed’le anlaşmaya zorluyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:26
Münbiç’te YPG ile kirli iş birliği

 Yakup Sarıçiçek 

Suriye’deki kirli ittifak ve iş birliklerine bir yenisi eklendi... Türkiye’nin, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK/YPG’nin, Mehmetçiğe karşı ortak hareket etme teklifinde bulunduğu Suriye rejimi, Rusya ve İran’ın da onayıyla büyük oranda iş birliğini kabul etti. ABD’nin Türkiye’nin önünden çekilmek için boşalttığı Münbiç’e terör örgütünün isteğiyle giren Esed rejimi askerlerine İranlı militanlar ve Rus askerleri de eşlik etti.

Erdoğan, Rusya’yı sorumlu tuttu

Türkiye’nin bölgede daha fazla etkiye sahip olmaması için YPG ve Esed rejiminin yanında yer alan Ruslar, Türk askerinin Münbiç ilçesinin merkezine inmesine engel olmak için kentin dışında tampon görevini üstlendi.

Ayrıca Rus polis gücü de büyük çoğunluğunu Arapların oluşturduğu kentte devriye görevine başladı. Türkiye’ye karşı YPG ve Esed’in yanında yer alan Rusya’nın hedefi ise Türkiye ile Esed rejimini aynı masaya oturmaya zorlamak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lideri Putin’e “Münbiç’te emniyeti sağlayıp, gerekli altyapıyı kurma ve sivillerin evlerine dönmesini sağlam konusunda görevi üstlenecekseniz biz Münbiç’e girmeyiz. Ancak bu olmayacaksa Münbiç’e gireriz” diyerek rest çekti.

Rusya da Erdoğan’ın güvenliği üstlenin, huzuru sağlayın isteği sonrası dün kentte devriyeye çıkıp boy gösterdi. Esed askerleri ise daha çok halktan uzak yerlerde YPG’li militanların gösterdiği yerlerde bulunuyor.

Türkiye ve Esed’i buluşturmak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Türkiye ile Suriye arasında iş birliği yapılması için çalışacağını söyledi. “Kürt grupları (YPG), ayrılıkçılığa ve Arap nüfusla çatışmalara teşvik ederek, Suriye’nin parçalanmasını ve Fırat Nehri’nin doğusunda devlet dışı yapıların oluşmasını amaçlayan ABD ve beraberindeki koalisyonun yıkıcı politikalarına yıllardır dikkat çekiyoruz” diyen Lavrov, “Rusya, Kürtler (YPG) ile Şam arasında anlaşmalara varılıp bu anlaşmaların yerine getirilmesini teşvik etmeye, Suriye ile Türkiye hükümetleri arasında ortak sınırlarında güvenliğin sağlanması için iş birliğine katkıda bulunmaya devam edecek. Türkiye’nin sınırlarındaki güvenlikle ilgili meşru çıkarlarını kabul ediyoruz. Aynı zamanda Ankara ile Şam arasında 1998 tarihli Adana Mutabakatı çerçevesinde iş birliğinden yanayız” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:26
  1. Ankara
  2. Adana
  3. Suriye Milli Ordusu (SMO)
  4. Fırat’ın doğusu
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. terör örgütü PKK/YPG
  7. Suriye rejimi
  8. ABD
  9. İranlı militanlar
  10. Rus askerleri
  11. YPG
  12. Türk askeri
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  14. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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