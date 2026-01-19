Münbiç'te kritik devir teslim! Suriye ordusu stratejik barajı ele geçirmek için düğmeye bastı!

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’ndan çekilmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak barajı kontrolüne almak üzere harekete geçti.

Suriye'nin kuzeyinde askeri dengeleri değiştirecek sıcak bir gelişme yaşandı. Terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Münbiç'in güneybatısında yer alan ve bölgenin enerji ihtiyacı için hayati öneme sahip olan Tişrin Barajı'ndan çekilmeye başlamasıyla birlikte Suriye ordusu harekat başlattı. Örgütün mevzilerini terk etmesiyle eş zamanlı olarak harekete geçen hükümet güçleri, stratejik barajı tamamen kontrol altına almak üzere bölgeye giriş yaptı.

Fırat Nehri üzerindeki en kritik noktalardan biri olan Tişrin Barajı'nın kontrolünün el değiştirmesi, bölgedeki lojistik ve askeri üstünlük açısından dönüm noktası olarak görülüyor. Suriye ordusuna ait birliklerin baraj çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı ve çekilme sürecini yakından takip ettiği bildirildi. Bölgedeki bu ani hareketlilik, Münbiç ve çevresindeki hakimiyet mücadelesinde yeni bir safhaya geçildiğinin sinyallerini verirken, uluslararası kamuoyu da sınır hattındaki bu güç değişimine kilitlenmiş durumda.