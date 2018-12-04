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Mümin İnan kimdir nerelidir?

İYİ Parti Niğde belediye başkan adayı açıklandı. İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Mümin İnan oldu. Mümin İnan, MHP eski Belediye Başkanıolarak görev yaptı ve 2007-2011 Niğde Milletvekili olarak Meclis'te görev aldı. Peki Mümin İnan kimdir? Mümin İnan nereli ve kaç yaşında?

04 Aralık 2018 Salı 12:31
Mümin İnan kimdir nerelidir?

İYİ Parti Niğde belediye başkan adayı açıklandı. İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Mümin İnan oldu. Mümin İnan MHP eski Belediye Başkanı ve 2007-2011 Niğde Milletvekili olarak Meclis'te görev aldı. Peki Mümin İnan kimdir? Mümin İnan nereli ve kaç yaşında?

Mümin İnan kimdir? 

Mümin İnan, 24 Mart 1958'de Niğde Aktaş Köyü'nde doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Şükriye'dir.Lise mezunu. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'ndan sertifika aldı.Köy Hizmetleri'nde (Toprak Su) işe başladı. Türk-İş'e bağlı Konya Yol-İş Şube'de iki dönem Mali Sekreterlik yaptı. İki dönem Niğde Belediye Başkanlığı'na seçildi. Belediye Başkanlığı sırasında Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan "Çevre ve Arıtma" Konusunda ödül aldı. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediyecilik Derneği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Mahalli İşverenler Sendikası Genel Başkanlığı'nda Denetim Kurulu Başkanlığı, Niğde Evleri, Kızılelma Evleri, Yeşilkent Toplu Konut Projelerinde Başkanlık görevlerinde bulundu. Mümin İnan MHP eski Belediye Başkanı ve 2007-2011 Niğde Milletvekili. İnan, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:31
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