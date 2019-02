Mumcular’da Mehmet Tosun izdihamı

İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkan adayı olan Mehmet Tosun Mumcular Mahallesine seçim ofisi açtı. Seçim ofisi açılışına binlerce vatandaş katıldı. Tosun’la fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu.

Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun Mumcular Mahallesine seçim ofisi açtı. Mumcular merkeze açılan seçim ofisine mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı açılışta Tosun’a ilgi büyük oldu. Açılış öncesinde Mehmet Tosun’la fotoğraf çektirmek isteyenler izdiham oluşturdu. Tosun ise hiçbir vatandaşı kırmadan teker teker fotoğraf çektirdi.Bazı vatandaşlar ise sorunlarını dile getirirken Tosun teker teker not alarak sorunları çözmek için gerekeni yapacağını söyledi. Düzenlenen seçim ofisi açılışına İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Belediye Meclis Üyesi Adayları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları, Karaova Mahalle Muhtarları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların için saygı duruşu ve ardından İstiklâl Marşı’yla başlayan açılışta bir konuşma yapan İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Tosun şunları söyledi; “Sizin bir evladınız, Karaova’nın bir evladı, çocuğu olarak, 2004 yılında Konacık Belediye Başkanı seçildim. 10 yıl boyunca Konacık’ta yapmış olduğumuz hizmetler ve Konacık halkının desteği ile 2014 yılında sizlerin karşısına çıktım ve Bodrum Belediye Başkan Adayı olmuştum. Bugün Karaova’da 2014 yılında yarım kalmış bir mücadeleyi tekrar başlatıyoruz. Bugün tarihi bir gün ve yine Karaova’ın bir evladı, sizin bir evladınız olarak Bodrum yarımadamızın tamamını ekibim ile birlikte yönetmeye talibiz, desteklerinizi bekliyoruz.Hep birlikte buradan İYİbelediyecilik, insan odaklı belediyecilik yolculuğumuzu başlatıyoruz. Özellikle aramızda kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız var onlara çok teşekkür ediyorum.Bu yolculuğumuzda, bu mücadelemizde 31 Mart’tan sonra Bodrum Belediyesi’nde buluşmak üzere sizden söz almaya geldim. Ben de Mehmet Tosun olarak bir evladınız olarak çalışacağıma söz veriyorum. Atatürk’ün izinden, Cumhuriyet değerlerine bağlı kalacağıma, Bodrum’un Karaova başta olmak üzere her noktasına hizmet yapacağıma dahil sizlere söz veriyorum.”

Mehmet Tosun; “Bir Çiftçinin, Bir Pazarcının Evladı Olarak Sizlerin Yanındayım”

Karaovadaki gençlerin, Bodrum’daki gençlerin ve kadınlarımız iş bulmakta zorlandığını beliten Tosun; “Ekonomimiz can çekişiyor, Bodrum’un nüfusu şu anda 170 binin üzerinde. Sorunlarımız artarak devam ediyor. Bodrum Yarımadası belediye hizmetleri noktasında 20 yıl geriden geliyor. Karaovamızda, Mumcularımızda, buradaki mahallelerimizde bundan etkileniyor. Size söz veriyorum ekibimle birlikte şu anda açılışını yapmış olduğumuz Mumcular’ın vitrini konumundaki bu yol değişecek ve düzelecek. Size layık olacak şekle gelecek, bu yolda bu çevre düzenlemesi bize yakışmıyor. Çocuk parklarımız ile ilgili sorunlarımız var. Yapılaşma hızla artarken altyapı eksikliğimiz, altyapı yatırımlarımız eksik bir şekilde devam ediyor.Kadınlarımız, çocuklarımız sosyalleşme noktasında problem yaşıyorlar.Mumcular’daki spor alanlarımız yetersiz. Özellikle denize her noktada yakın olan Mumcular halkımız denize giremiyor. Plajlarımız yok ve Mumcular’da hemşerilerim, hem Mazı’da hem de Kisebükü’nde ve Güvercinlik’te denizle buluşturacağız ve plajlarımız olacak. Gönül rahatlığı ile gidip orada denize gireceksiniz.Mumcular Karaova bölgesi geçmişten bugüne biliyorsunuz Bodrum’da ekonominin en önemli merkezlerinden birisidir. Tarımsal üretimin, hayvancılığın, seracılığın merkezidir. Son yıllarda hayvancılıkla ilgili, tarım ürünlerimiz üretilmesi, çiftçilerimizin üretim giderleri ile ilgili ciddi artış var ve göreve geldiğimiz takdirde bir Çiftçi’nin, bir pazarcının evladı olarak çiftçilerimizin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ürettikleri ürünlerimiz değerlendirmesi noktasında her türlü desteği buradan yapmaya söz veriyorum” dedi.

Mehmet Tosun; “Kimseye Sataşmadan Projelerimiz Anlatıyoruz”

“Biz kimseye sataşmadan, projelerimizi anlatmak suretiyle adaylar ve siyasi partiler üzerinden eleştiri yapmadan yolculuğumuza devam ediyoruz” diyerek konuşmasına devam İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun; “Bizim niyetimiz partimizin de manifestosu olan İYİ Belediyecilik vizyonuyla insan odaklı belediyecilikle, Bodrum Yarımadamızı buluşturmaktır. Bende buradan size tekrar söz veriyorum, çalışacağız, başaracağız Atatürk’ün izinde Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarak Atatürkçü anlayışımızı Bodrum’da ispatlayacağız” dedi.

Yarımada genelinde görev yapan muhtarlara da sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirten Tosun; “Muhtarlarımızın hep yanlarında olacağız, Mumcular’da çok fazla muhtarımız var ve son 5 yıl içerisinde maalesef muhtarlarımız iki belediye arasında gidip gelmekten bunaldılar. Hizmet eksikliğinden birçok muhtarımız bu konudan şikayetçi. Bizim de aramızda artık muhtarlarımız var. Muhtar meclis üyesi adaylarımız var. Bodrum Yarımadamızın diğer bölgelerindeki muhtarlarımız için belediyelerimiz bünyesinde muhtarlara hizmet noktası oluşturacağım. Orada görevlilerimiz olacak. Biz muhtarlarımıza bu kadar önem veriyoruz, şu anda meclis kadrolarımızda seçilebilecek, hatta Büyükşehir meclisinde sizi temsil edebilecek bir muhtar adayımız var” dedi.