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Multipl Skleroz (MS) belirtileri nelerdir?

MS, omurilikteki ve beyindeki sinirlere ve ayrıca optik sinirlere zarar veren kronik bir hastalıktır.Skleroz, skar anlamına gelir ve MS'li kişiler sinir hasarına yanıt olarak birçok yara izi dokusu geliştirir.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
Multipl Skleroz (MS) belirtileri nelerdir?

MS BELİRTİLERİ

ZAYIFLIK VEYA UYUŞMA

Sinir hasarı aşağıdaki sorunlara sebep olabilir.

Kol veya bacakta zayıflık

Uyuşma

Denge kaybı

Kas spazmları

Bu semptomlar sık ​​sık takılmaya veya yürümenin zorluğuna yol açabilir.

GÖRME SORUNLARI

MS hastalarının yarısından fazlası optik nörit denen bir görme problemi yaşamaktadır. Bu optik sinir iltihabı, genellikle tek bir gözde görülmekle beraber bulanık görme, renkleri görememe, göz ağrısı veya körlüğe neden olabilir. Sorun genellikle geçicidir ve birkaç hafta içinde iyileşme eğilimindedir. Çoğu durumda, görme problemleri MS'in ilk belirtisidir.

KONUŞMA PROBLEMLERİ

Görme problemlerinden daha az yaygın olmasına rağmen, MS'li bazı kişilerde konuşma bozukluğu gelişmektedir. MS, beyinden konuşma sinyalleri taşıyan sinirlere zarar verdiği zaman olur. Bazı kişilerde yutma güçlüğü de görülür.

DİĞER MS BELİRTİLERİ

MS zihinsel netlikte ilgili sıkıntılar yaşatabilir.MS'li çoğu insanda da bir miktar mesane kontrolü kaybı yaşanır, çünkü beyin ve mesane arasındaki sinyaller kesilir. Son olarak, yorgunluk yaygın bir sorundur. İyi bir gece uykusundan sonra bile yorgun hissedebilirsiniz.

İNME VE MS

Kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu ve kas güçsüzlüğü MS belirtileri olabilir, ancak aynı zamanda inme de MS belirtisi olabilir. Aniden konuşmakta veya bacaklarını hareket ettirmekte zorlananlar hemen açık servise götürülmelidir. İlk birkaç saat içinde felç tedavisi, başarılı bir iyileşme için son derece önemlidir.

MS ATAKLARI NASIL OLUR?

MS'li kişilerde, vücudun kendi bağışıklık sistemi; beyin, omurilik ve optik sinirlerdeki sinir liflerini çevreleyen dokuya saldırır. Bu kaplama miyelin adı verilen yağlı bir maddeden yapılmıştır. Sinirleri yalıtır ve hareket, konuşma ve diğer işlevleri kontrol eden elektrik sinyalleri göndermelerine yardımcı olur. Miyelin yıkıldığında, yara dokusu oluşur ve sinir mesajları düzgün şekilde iletilmez.

MS NEDENLERİ NELERDİR?

İskandinavya ve Kuzey Avrupa'nın diğer bölgeleri dahil olmak üzere ekvatordan uzak bölgelerde yaygın olarak görülmektedir. Bu alanlar daha az güneş ışığına maruz kaldığı için, bazı araştırmacılar D vitamininin ("güneş ışığı vitamini") bağlantılı olabileceğine inanmaktadır. Araştırma, D vitamini eksikliği ve otoimmün bozukluklar arasında olası bir bağlantı olduğunu göstermektedir, ancak çalışmalar devam etmektedir. Genetik de tabii ki rol oynamaktadır.

MS KİMLERDE GÖRÜLÜR? 

MS, kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülür. Herhangi bir ırktan insanı vurabilse de, beyaz tenliler en fazla risk altında görünüyor. Durumun ortaya çıkma şansı 20 ila 50 yaşları arasında en yüksektir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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