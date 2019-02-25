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Multinet Up, Kanyon AVM'de de kazandırıyor

MultiPay ile kullanıcılar, Kanyon AVM'deki kampanyada yer alan restoranlarda yapacakları 50 TL ve üzeri her harcamada yüzde 50 TatlıPara hediye kazanıyor

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:57
Multinet Up, Kanyon AVM'de de kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up’ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan marka iş birlikleri ve fırsatları, Kanyon AVM ile devam ediyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up’ın mobil uygulaması MultiPay ile kullanıcılar, Kanyon AVM’deki kampanyada yer alan restoranlarda yapacakları 50 TL ve üzeri her harcamada yüzde 50 TatlıPara hediye kazanıyor. Kullanıcılar, TatlıPara bakiyelerini 40 bin üye iş yerinden istedikleri noktada harcayabiliyor.

Kampanya kapsamında Multinet kartlarıyla ya da MultiPay uygulaması üzerinden QR kod ile kartsız ödeme yapabilen kullanıcıların kampanyadan faydalanmak için MultiPay’de harcama yapacakları restoranı seçip "Bugün Buradayım" butonuna basmaları yeterli oluyor.

Gün içinde birden fazla kez yararlanılabilen kampanya, 31 Mart'a kadar geçerli olacak.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:57
  1. Kanyon AVM
  2. Multinet Up

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