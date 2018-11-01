0553 313 94 23
impression

Mülteciyi tekmeleyen ırkçı gazeteciye beraat

Mülteci kafilesinin Sırbistan sınırından ülkeye girişi sırasında bir mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo’ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararı mahkeme tarafından bozuldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:30

Macaristan’da üst mahkeme, mülteci kafilesinin Sırbistan sınırından ülkeye girişi sırasında bir mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo’ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararını bozdu. Mahkeme gerekçeli kararında, gazetecinin “saldırganlıktan” değil, sadece “kötü davranıştan dolayı” yargılanabileceğine hükmetti.

"Halkı nefrete teşvik ediyor"

Gazetecinin, 2015 yılının Eylül ayında bir mülteci kafilesinin Sırbistan sınırından Macaristan’a girişi esnasında bir mülteci çocuğu tekmeleyen görüntüsü, bütün dünyada büyük tepki toplamıştı. Radikal ırkçı çizgide yayın yapan bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Petra Laszlo, Sırbistan sınır bölgesinden koşarak Macar topraklarına giren mültecilerle ilgili çekimler yaparken, diğer basın mensuplarının kameralarına mülteci kız çocuğunu tekmelerken ve de kucağında bir çocuk taşıyan bir Suriyeli mülteciye çelme takarken yakalanmıştı. Daha önceki duruşmalara müdahil taraf olarak katılan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu hukukçuları gazetecinin sadece saldırganlık suçu işlemediğini savunarak, bu suçun aynı zamanda “halkı nefrete teşvik etmek” suçu olduğu görüşünü dile getirmişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:30
  1. Macar gazeteci Petra Laszlo
  2. mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo
  3. Suriyeli mülteci
  4. Helsinki İnsan Hakları Komisyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı’yla Türkiye’ye yeni bir darbe indireceklerdi
    1. Kaşıkçı’yla Türkiye’ye yeni bir darbe..
    2. Danıştay'a kim atandı? Danıştay..
    3. HSYK'dan Danıştay'a 3 yeni üye
    4. Bingöl'de koruculara saldıran şahıs..
    5. Yetersiz bakiye dönemi bitiyor
    6. Ali Erbaş, hafızlık kursu sayısını..
    7. Fabrika atıklarıyla kirlenen Küçükkara..
    8. TSK, Fırat’ın doğusunu vurdu
    9. Ayyaş yolcu uçağın kargo bölümünde..
    10. Anne aylar sonra ölmüştü! Skandal..
    11. İstanbul Havalimanı'na 42 km'lik bagaj..
    12. Bebeğiniz için sorduklarınız
    13. Mülteciyi tekmeleyen ırkçı gazeteciye..
    14. TSK'!dan terör yuvalarına operasyon:..
    15. Casus Brunson'un FETÖ bağlantısı..
    16. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    17. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 5 gözaltı
    18. PKK Sincar’da otorite kurdu!
    19. Manisa'da üzerinde esrarla yakalanan..
    20. Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri