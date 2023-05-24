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Siyaset 'Mültecilerden önce sokaklarımız bal dök yala idi' Özdağ tüm asayiş sıkıntılarını mültecilere yıkıp, ortağına oy dileniyor
Siyaset

'Mültecilerden önce sokaklarımız bal dök yala idi' Özdağ tüm asayiş sıkıntılarını mültecilere yıkıp, ortağına oy dileniyor

Yeniakit Publisher
2023-05-24 11:50:00 -
'Mültecilerden önce sokaklarımız bal dök yala idi' Özdağ tüm asayiş sıkıntılarını mültecilere yıkıp, ortağına oy dileniyor

İstatistiksel olarak kapkaç, adam yaralama, taciz, hırsızlık, cinayet gibi vakaların yüzde 1'i bile mülteciler tarafından gerçekleştirilmiyorken, Özdağ Türkiye'nin yegane problemi mültecilermiş gibi ortağı Kılıçdaroğlu'na oy dileniyor.

İstatistiksel olarak kapkaç, adam yaralama, taciz, hırsızlık, cinayet gibi vakaların yüzde 1'i bile mülteciler tarafından gerçekleştirilmiyorken, Özdağ Türkiye'nin yegane problemi mültecilermiş gibi ortağı Kılıçdaroğlu'na oy dileniyor.

Ümit Özdağ adlı Gladio eskisi siyasetçi mülteciler üzerinden müthiş bir algı çalışması yürütüyor. Türkiye'de 4 ile 6 milyon arasında olduğu resmi ve gayri resmi makamlarca belirlenen mülteciler için 13 milyon vurgusu ile en baştan büyük bir yalana imza atan Özdağ, "biz mülteciler gönderidkten sonra çocuklarınızı bakkala gönderebileceksiniz" diyerek sanki türkiye'deki kronikleşen asayiş problemlerinin temel kaynağı mültecilermiş gibi lanse ederek skandala imza atıyor.

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