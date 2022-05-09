"Mülteciler gitsin" diyenlere tokat gibi sözler: Nerede kaldı sizin Türkçülüğünüz?

Feridun Erdoğral'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, ırkçıların mülteciler üzerinden izledikleri provokatif politikalar da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Mülteciler konusu aslında bir turnusol kağıdı. İnsanların birçok konuda samimiyetini de bu vesileyle test etmiş oluyoruz. Gerek Müslümanların Müslümanlığını, gerek Türkçülerin Türkçülüklerini, gerek insan-hayvan sevgisi diye karşımıza çıkanların, o sevgilerinin yapmacık mı yoksa samimi mi olduğunu, çevre dostu geçinenlerin nasıl riyakar bir mantığa sahip olabileceklerini hep birlikte görmüş oluyoruz.

Türkçüler... 'Bir Türk, bir Türk, bir Türk' deyip, Türkmenistan'daki, Orta Asya'daki Türklere sahip çıkanlar, 'Çin Doğu Türkistan'da şunları yapıyor' diyenler...

Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri de var, Suriye'den gelmiş Türkmenler de var. Hepsine toptancı bir bakışla, "Tüm mülteciler gitsin. Nerede doğdularsa oraya gitsinler..." Nerede kaldı sizin Türkçülüğünüz?

Ben Türkçü falan değilim. Irkçı bir bakış açısına sahip değilim. Ama Ümit Özdağ Türkçü olduğunu iddia ediyor. Hatta bunu, "Irkçılık" diye nitelendirdiğimiz zaman, "Hayır, Türk olmak..." diye başlayan cümlelerle, Türklüğü yine ırkçılık noktasına getiren anlatımlarla karşımıza çıkıyorlar, ama Türkmenler gelmiş. Şu 3.5 milyon Suriyelinin içinde en azından 500 bini Türkmen. Onları da, toptancı bir bakış açısıyla, "Kendi ülkelerine gitsinler" diyorlar.