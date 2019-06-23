Mülteci sorunları Ankara’da tartışılacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Hayata Destek Derneği (STL) iş birliğiyle, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ve Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) desteğiyle, ülkemizde, ‘Karşılaş, Paylaş, İlham Al – Mülteci Koruma Alanında İyi Uygulamalar Uluslararası Konferansı düzenlenecek. Konferansta, farklı coğrafyalarda zorunlu yer değiştirme durumlarından etkilenen birey ve grupların çeşitlilik gösteren ihtiyaçlarına cevap veren farklı kurumları bir araya getirmek, katılımcılar arasında tecrübe ve bilgi paylaşımına fırsat vermeyi amaçlamakta. Konferans kamu temsilcileri, insani yardım uzmanları, akademisyenler ve tüm sivil toplum temsilcilerinin katılımı amaçlanırken, izleyiciler için kayıtlar temmuz ayı ortasında açılacak.

Konferans 24-26 Eylül’de

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 24-25-26 Eylül’de Ankara’da düzenlenecek konferans etkinliği için, 2 yıl süren görüşmelerin ardından imzalanan BM Mülteciler için Küresel Sözleşme (GCR) ile bağlantılı tartışmalara ev sahipliği yapmayı amaçladığını duyurdu. Organizatörler, bu konferansın çıktılarının Türkiye'nin yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin de yaşamlarına olumlu katkı yapmasını hedeflendiğinin altını çizdi.

25.4 milyon kişi mülteci

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 200 milyon insan yaşamını sürdürmek için insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, dünyada 68,5 milyon insanın, şiddet, çatışma ya da doğal afetler sebebiyle evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu insanların 25,4 milyonu ‘mülteci’ statüsünde olduğu belirtilirken, “Dünyadaki mültecilerin yarısından fazlası 18 yaşın altındadır” ifadesini kullandı. Göç İdaresi, “Resmi kaynaklara göre Türkiye’de 4 milyona yakın mülteci yaşamaktadır ve sayının 3,6 milyonunu Suriyeli mülteciler oluşturmaktadır. Türkiye’de ikincil koruma statüsüne sahip kişiler, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden faydalanmanın yanı sıra, Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) aracılığıyla 1,2 milyon mülteciye yardım sağlanmaktadır. İkincil koruma statüsüne sahip birçok kişi için temel hak ve hizmetlere erişim; ilgili kurumlara kayıt, dil engeli, kısıtlı iş olanakları gibi farklı sebeplerden ötürü güçleşebilmektedir” ifadeleri kullanıldı.