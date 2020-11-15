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Dünya Mülteci kampında feci olay! 1 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Mülteci kampında feci olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Halep'teki mülteci kampında yangın çıktı. Feci olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:44:00 -
Mülteci kampında feci olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Ziyaret Hanan kampında yangın çıktı. Sivil savunma yetkilileri, kısa devreden kaynaklanan yangın nedeniyle 1,5 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangın sonucu bir çadırın kullanılmaz hale de geldiği aktarıldı.

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü

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