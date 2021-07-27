Mülteci düşmanlığı yapan CHP'li Tanju Özcan'ı terletecek açıklama

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklaması, Bolu'daki göçmen ve mültecilerin tepkisini çekti.

Bolu'nun yerel basınına konuşan Afganistan uyruklu bir kişi, tepkisini "Madem bizi sevmiyor ve Bolu'da istemiyor, neden bir mülteciyi bir sene boyunca evinde sigortasız çalıştırdı?" sözleriyle dile getirdi.

"Kimse keyif için ülkesini terk etmez"

Afganistan'daki iç savaşın yoğunlaşmasından dolayı Türkiye'ye sığındığını belirten kişi, "Kendi ülkemde dayanabildiğim kadar dayandım. Kimse keyif için ülkesini terk edip başka bir ülkeye gitmez" diye konuştu.

"Madem bizi istemiyor neden evinde sigortasız mülteci çalıştırıyor?"

Bolu Belediyesi'nin eskiden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yaptığını hatırlatan Afganistan uyruklu kişi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tanju Özcan bu yardımı kesti. Bu yapılan ırkçılık değil de nedir? Hem madem bizi sevmiyor, istemiyor; neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı? Tanju Özcan'ın düşüncesi çok yanlış. Kiramızı zor karşılıyoruz. Bizim suçumuz ne?"

Ne olmuştu?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Temmuz'da yaptığı bir açıklama ile "kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılacağını" duyurmuştu.

Belediye Başkanı olduktan sonra mültecilere yapılan ayni ve nakdi yardımları kesen Özcan, yabancı düşmanlığına yeni bir boyut kattığı konuşmasında şu sözleri dile getirmişti:

"Yardımı kesiyorsun, gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun, gitmiyorlar. Biz de yeni önlemler almaya karar verdik. Yabancı uyruklu abonemiz olan kim varsa, su fiyatları ve katı atık vergileri başta olmak üzere bazı kalemlere 10 kat zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Yine çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana faşist diyecek; ama hiç umurumda değil."