Mülteci çocuklara akıl almaz muamele

Münübe Yılmaz

ABD’deki sivil toplum kuruluşu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ABD sınırında yakalanan mültecilerin tehditten istismara birçok hak ihlaline maruz kaldığını açıkladı. ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci çocukların ölümleri ve yaşam koşulları gündemden düşmezken, mültecilere yönelik tehdit, istismar gibi hak ihlallerinin çok daha eskilere dayandığı 35 bin sayfalık belgeler ortaya çıkarıldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruması’nın (CBP) mülteci gençler ile çocuklara karşı işlediği suçlar arasında, arabayla ezme, tutukluyken darp, hatta tecavüz veya cinsel istismarla tehdit gibi ihlaller bulunuyor. Bilgi Edinme Hakkı çerçevesinde gözaltında tutulanların maruz bırakıldığı hak ihlallerine ulaşan sivil toplum kuruluşu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği 35 bin sayfadan oluşan raporun 2009 ile 2014 yılları arasını kapsadığını açıkladı. ACLU’dan Mitra Ebadolahi, ABD Gümrük ve Sinir Bakanlığı’nın çok eleştirilen uygulamalarını hatırlatarak bunun bir gecede olmadığını dile getirdi. ACLU’nun edindiği belgelerde Guatemala ve Meksika’dan gelenler başta olmak üzere birçok mültecinin ifadelerine yer verilirken, mülteciler yeterli gıdanın sağlanmadığı, sıvıya ulaşımda zorluk çekildiği denetim merkezlerinde tutuluyor. Bugüne kadar Başkan Donald Trump döneminde gözaltı merkezlerinde onlarca kişi hayatını kaybederkencoğu çocuk ve yaşları 2 ila 16 arasında. ACLU’nun raporuna göre, sınırda mültecilerin maruz kaldığı hak ihlalleri Barack Obama döneminden beri sürüyor ve eskilere dayanan bu yasadışı uygulama giderek büyüyor.