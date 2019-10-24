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Mülteci çocuklara akıl almaz muamele

ABD’deki sivil toplum kuruluşu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ABD sınırında yakalanan mülteci çocukların tehditten istismara birçok hak ihlaline maruz kaldığını açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:57
Mülteci çocuklara akıl almaz muamele

Münübe Yılmaz

ABD’deki sivil toplum kuruluşu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ABD sınırında yakalanan mültecilerin tehditten istismara birçok hak ihlaline maruz kaldığını açıkladı. ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci çocukların ölümleri ve yaşam koşulları gündemden düşmezken, mültecilere yönelik tehdit, istismar gibi hak ihlallerinin çok daha eskilere dayandığı 35 bin sayfalık belgeler ortaya çıkarıldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruması’nın (CBP) mülteci gençler ile çocuklara karşı işlediği suçlar arasında, arabayla ezme, tutukluyken darp, hatta tecavüz veya cinsel istismarla tehdit gibi ihlaller bulunuyor. Bilgi Edinme Hakkı çerçevesinde gözaltında tutulanların maruz bırakıldığı hak ihlallerine ulaşan sivil toplum kuruluşu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği 35 bin sayfadan oluşan raporun 2009 ile 2014 yılları arasını kapsadığını açıkladı. ACLU’dan Mitra Ebadolahi, ABD Gümrük ve Sinir Bakanlığı’nın çok eleştirilen uygulamalarını hatırlatarak bunun bir gecede olmadığını dile getirdi. ACLU’nun edindiği belgelerde Guatemala ve Meksika’dan gelenler başta olmak üzere birçok mültecinin ifadelerine yer verilirken, mülteciler yeterli gıdanın sağlanmadığı, sıvıya ulaşımda zorluk çekildiği denetim merkezlerinde tutuluyor. Bugüne kadar Başkan Donald Trump döneminde gözaltı merkezlerinde onlarca kişi hayatını kaybederkencoğu çocuk ve yaşları 2 ila 16 arasında. ACLU’nun raporuna göre, sınırda mültecilerin maruz kaldığı hak ihlalleri Barack Obama döneminden beri sürüyor ve eskilere dayanan bu yasadışı uygulama giderek büyüyor.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • VatandaşVatandaş17 sa önce
    Allah razı olsun merkez bankası faizleri indirdiğini söylüyor fakat nedense özel bankalar birtürlü konut, kredi faizlerini ve mevduat FAİZLERİNİ birtürlü yeterli seviyelere indiriyor, ALIM GÜCÜDE DÜŞÜK ÇOCU VATANDAŞIMIZIN, VE KAMU BANKALARI BİLE SADECE ANLAŞMALI KONUTLAR İÇİN 0,79 KREDİ KULLANDIRIYOR BİZİM GİBİ 1,5 SENEDİR 2.EL DAİRESİNİ SATMAYA ÇALIŞIPDA FAİZLERİN YÜKSEK OLMASINDAN DOLAYI SATAMAYANLARIN SUÇU NE GÜNAHI NE, HÜKÜMET NE ZAMAN YETERRRRR YA İNDİR YADA BEN İNDİRTMESİNİ BİLİRİM DİYECEK ÖZEL VE KAMU BANKALARINA? GERÇEKTEN VATANDAŞ OLARAK ÇOK DARALDIK BU KONULARDAN FAİZ DÜŞECEKMİ ALIM GÜCÜ YÜKSELECEKMİ, FAİZ YÜKSELİRMİ KORKUSUYLA EKONOMİK KAYGILARLA YAŞAMAKTAN, HÜKÜMETİMİZ VE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ LÜTFEN ACİLEN FAKAT ACİLEN BU FAİZ BELASINA BİR DUR DEYİN ALLAH İÇİN.

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