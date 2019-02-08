Mülkiyet ofisi coşkulu bir katılımla açıldı

Tapu işlemlerinin daha hızla yapılabilmesi için Kaymakamlık binası karşısına mülkiyet ofisi kuruldu. Mülkiyet ofisi coşkulu bir kalabalık eşliğinde açıldı.



RABBİMİZE HAMDOLSUN



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in yoğun çabaları sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından takip ettiği ve güçlü destekleriyle çözülen mülkiyet meselesi Sultanbeyli’nin önünde artık engel değil. Bakanlar Kurulundan çıkan kanunlarla ve Meclisten geçen özel yasalarla Sultanbeylili artık mülkünün sahibi oluyor. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rabbimize hamdolsun. Sultanbeyli’mizin en büyük kanayan yarası çözüldü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Meclis Başkanımız aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım’ın katkılarıyla mülkiyet sorunumuzu tarihin tozlu rafl arına kaldırdık” diye konuştu.



İKİ ÖNEMLİ KONU TARİHE KARIŞTI



Tapu işlemlerinin yürütüleceği ve gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı mülkiyet ofi sinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Keskin, “Artık mülkiyet probleminin çözülmesiyle birlikte Sultanbeyli’de yeni bir dönemin ve gelişimin arifesindeyiz. El birliğiyle ilçemizin yıldızının daha da parlamasına vesile olacağımızı düşünüyorum. Belediye Başkanı olduğumuz 2009 yılında ilçemizin iki temel problemi vardı. Bunlardan bir tanesi ilçemizin içinden geçip giden otobana bir giriş çıkışımızın olmamasıydı. Allah’a çok şükür kısa zaman içinde şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olan o dönemki Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım’ın büyük desteğiyle o konu halloldu. Bir diğer önemli konu olan mülkiyet meselesi ile ilgili de geçtiğimiz on yıllık süreçte çok çetin bir mücadele vererek engelleri aştık” dedi.

“1561 parselde de tebligatlar verilmeye başlıyor”

Tüm parsellerde ölçüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Keskin, “İlk etap olarak belirlenen parsellerde büyük oranda kadastro çalışmaları tamamlandı. Mimar Sinan ve Turgut Reis Mahallemizde ilk tapularımızı da geçtiğimiz aylarda vatandaşlarımıza verdik. Bugün buraya davet ettiğimiz hak sahiplerinden de bir kısmına tapularını burada ben takdim edeceğim. Yine Mehmet Akif Mahallemizde bulunan üç önemli parselde de kadastro çalışmaları tamamlandı ve belediyemiz adına tapular çıktı. Orada da arkadaşlarımız hak sahipleri ile görüşerek tapu almaları için gerekli prosedürü tamamlamaya çalışıyorlar. İlçemizin en büyük parsellerinden olan 1561 parselin büyük bölümünde de kadastro çalışmaları devam ediyor. 1561’deki çalışmanın tamamlandığı mahallelerden olan Hamidiye Mahallesi kısmı için geçtiğimiz hafta encümen kararımızı aldık ve askıya çıkması için kadastro ekiplerine tekrardan teslim ettik. Arazi tespiti tamamlanan her mahallede her parselde tapuların tescil ile beraber vatandaşlarımıza tebligatlar ulaştığı anda tapu almayla ilgili süreç başlamış oluyor. Bu anlamda eline tebligat ulaşan vatandaşlarımız bir yıl içerisinde belediyemize müracaat ederek tapusunu peşin veya taksitli bir şekilde alabilir” şeklinde konuştu.