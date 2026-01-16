  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Mülki idarede üst düzey terfi: 16 isim birinci sınıfa yükseltildi!
Gündem

Mülki idarede üst düzey terfi: 16 isim birinci sınıfa yükseltildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mülki idarede üst düzey terfi: 16 isim birinci sınıfa yükseltildi!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında kaymakam, daire başkanı ve müfettişlerin de bulunduğu 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

İçişleri Bakanlığı'nın mülki idare amirlerinin mesleki kariyerlerindeki en önemli basamaklardan biri olan birinci sınıfa yükseltme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, görev yaptıkları bölgelerde başarı gösteren 16 isim bu unvana layık görüldü.

TERFİ ALAN KRİTİK İSİMLER

Yayımlanan karara göre; Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Asım Solak ve İdris Arslan ile Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir birinci sınıf mülki idare amiri oldu. Ayrıca, Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç ve Hukuk Müşaviri Ertuğrul Örnek de listede yer alan isimler arasında dikkat çekti.

KAYMAKAMLAR LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Karar kapsamında birçok ilçenin kaymakamı da kıdem aldı. Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir ve Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat birinci sınıfa yükseltilen kaymakamlar oldu.

Listede ayrıca Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı yer aldı.

