Mükremin Gezgin'in ahlaksızlığına alet ettiği hastaneden açıklama: Biz mağduruz!

Yeniakit.com.tr

Mükremin Gezgin'in doğum mizansenine tepki yağarken, eşcinsel sapkın Gezgin'in oyununa alet olan hastaneden açıklama geldi.

Hastanede görevli Dr. Mustafa Budancamanak, "Sizi reklam yapacağım diye elemanları kandırmış. Bizden habersiz bizim mekanımızı kullanmış." dedi.

'Bebeği kimden aldıklarını bilmiyoruz'

Mükremin Gezgin adlı sapkını kamuoyunda verilen tepkiden sonra tanıdıklarını belirten Dr. Budancamanak, mağdur olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Biz milleti, 'Hamileyim, doğum yapacağım' diye kandırdığını yeni öğrendik. Aşağıda duran sekreter de geçici olduğu için düzeni bilmiyordu.

Bebeğin kim olduğunu, kimden aldıklarını bilmiyoruz. Sadece Bursa'dan getirdiklerini öğrendik. Kurgulanmış ahlaksızca bir komploya maruz kaldık. Biz mağduruz.