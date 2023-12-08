Mükemmel espressonun sırrı! Bilim insanları yazdı, böyle paylaştı: Kahve, volkan patlaması gibi gizli silah! Onların sözleri

Araştırmacılar, öğütülmeden önce kahve çekirdeklerine eklenecek bir miktar suyun daha kalıcı ve lezzetli bir kahve yarattığını belirtti.

Nyima Jobe*

‘Kahve züppeleri’, nesiller boyunca, mükemmel bir espresso pişirmenin sırrını tartışadurdu. Şimdiyse bir grup bilim insanı, bu sorunun yanıtını bulduklarını ve gizli içeriği tespit ettiklerini duyurdu. Sihirli numara, çekirdekleri öğütmeye başlamadan önce yapılıyor..

Araştırmacılar, öğütme işleminden önce kahve çekirdeklerine damlatılan bir miktar suyun daha kalıcı ve lezzetli bir espresso yarattığını keşfetti. Bu keşif, baristaların ve endüstriyel kahve üreticilerinin karşılaştığı büyük bir engelin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇECEK

Buna göre, kahve öğütüldüğü sırada çekirdekler arasındaki sürtünme elektriklenme yaratarak öğütücüdeki parçacıkların topaklanmasına neden olur. Yeni araştırma, bu sürece su dahil edildiğinde, ortaya çıkan elektriklenmeyi azaltarak daha az kahve israfının ve daha güçlü bir kahve tadının önünü açtığını ortaya çıkardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilim insanları, bunun yanı sıra, farklı öğütme yöntemlerine su eklediklerinde espressonun demlenme şeklinde de değişimler olduğunu gördü.

ABD’deki Oregon Üniversitesi’nden kimya profesörü Christopher Hendon, “Su, yalnızca statik elektriği azaltmakla kalmaz, çekirdeği öğütürken oluşan karmaşayı azaltır; aynı zamanda içeceğin yoğunluğu ve muhtemelen daha yüksek konsantrasyonlarda istenen tatlara ulaşma kabiliyeti üzerinde de büyük bir etki yaratabilir" dedi.

‘Matter’ adlı dergide yayınlanan araştırma makalesi, elektriğin, kahvenin tadını nasıl etkilediği konusuna da değiniyor. Araştırmacılar, patlamalar yaşandığı esnada olayla bağlantılı elektriksel aktiviteleri inceleyen volkan uzmanlarıyla işbirliğine gitti. Söyledikleri kadarıyla, volkan patlamaları, kahve demlemeye benzeyen bir süreç.

VOLKAN UZMANLARIYLA ÇALIŞTILAR

ABD’deki Portland Eyalet Üniversitesi’nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında yardımcı doçent olan Joshua Méndez Harper şunları aktardı: “Bir patlama esnasında, magma, büyük bir bulut içinde yanardağdan püskürürken küçük parçacıklara ayrılır. Bu parçacıklar birbirine sürtünür ve yıldırım üretme noktasına dek enerjiyle yüklenir. Basitçe ifade edersek, bu çekirdekleri alıp toz haline getirdiğiniz kahve öğütme işlemine benzer.”

'ARTIK ÖĞRENMEYE BAŞLAYABİLİRİZ'

Araştırmacılar, bunun ardından yetiştiği ülkeyi ve kavrulmuş kahve çekirdeklerinin renklerini hesaba katarak farklı kahve çekirdeği türlerini denedi.

Bunun yanı sıra kahve işleme yöntemlerini de kaydettiler ve kahvenin yıkanıp yıkanmadığını, kafeinsiz mi yoksa doğal mı olduğunu denkleme eklediler; bu unsurun üretilen elektrik düzeyini etkilemediği anlaşıldı. Araştırmacılar, sonraki aşamanın ise mükemmel kahveyi pişirmenin şifresini kırmak olduğunu söyledi.

The Guardian'ın kaleme aldığı yazıda: Hendon, “Artık espresso pişirmek için hangi tekrarlanabilir öğütme ayarlarını kullanacağımızı biliyoruz ve hangi faktörlerin kahve tadında duyusal değişimlere neden olduğunu öğrenmeye başlayabiliriz” diye konuştu.