  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!

Herkesin tanıdığı 3 enerji şirketine kayyım atandı! Devleti zarara uğrattıkları rakam herkesi şok etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak

Bahçeli, "İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz" dedi şartlarını sıraladı

Kameraların kendisini çekmediğini düşünüyordu! O haber sunucusu, canlı yayına orta parmağını göstererek girdi

ABD'li banka Türk borsasındaki o hisseye kafayı taktı! Yüklü alım yaptılar, hissenin patlayacağı düşünülüyor

Kulağı delik o isim, “Çok net bilgi” diyerek paylaştı! Bu Erdoğan-Akşener kulisi ortalığı yangın yerine çevirir

Ahmet Hakan’dan olay “AK Parti” yazısı! Bu üç maddeyi sıralayıp bombayı patlattı

Başkan Erdoğan 'Bahçeli ile görüşüp karar vereceğiz' diyerek duyurdu: O tarihte açıklayacağız

AK Parti'de İBB için 3 aday adayı çıktı! O iki ilçeye ise hiç kimse talip olmadı! Rekor bakın nerede
Sağlık Mükemmel espressonun sırrı! Bilim insanları yazdı, böyle paylaştı: Kahve, volkan patlaması gibi gizli silah! Onların sözleri
Sağlık

Mükemmel espressonun sırrı! Bilim insanları yazdı, böyle paylaştı: Kahve, volkan patlaması gibi gizli silah! Onların sözleri

Yeniakit Publisher
2023-12-08 20:44:00 - 2023-12-08 20:46:18
Mükemmel espressonun sırrı! Bilim insanları yazdı, böyle paylaştı: Kahve, volkan patlaması gibi gizli silah! Onların sözleri

Bilim adamların açıklaması dikkat çekip, deşifre etti. Öğütülmeden önce kahve çekirdeklerine eklenecek bir miktar suyun daha kalıcı ve lezzetli bir kahve yarattığını belirtti. Arştırmacıların o sözleri...

Araştırmacılar, öğütülmeden önce kahve çekirdeklerine eklenecek bir miktar suyun daha kalıcı ve lezzetli bir kahve yarattığını belirtti.

Nyima Jobe*

‘Kahve züppeleri’, nesiller boyunca, mükemmel bir espresso pişirmenin sırrını tartışadurdu. Şimdiyse bir grup bilim insanı, bu sorunun yanıtını bulduklarını ve gizli içeriği tespit ettiklerini duyurdu. Sihirli numara, çekirdekleri öğütmeye başlamadan önce yapılıyor..

Araştırmacılar, öğütme işleminden önce kahve çekirdeklerine damlatılan bir miktar suyun daha kalıcı ve lezzetli bir espresso yarattığını keşfetti. Bu keşif, baristaların ve endüstriyel kahve üreticilerinin karşılaştığı büyük bir engelin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇECEK

Buna göre, kahve öğütüldüğü sırada çekirdekler arasındaki sürtünme elektriklenme yaratarak öğütücüdeki parçacıkların topaklanmasına neden olur. Yeni araştırma, bu sürece su dahil edildiğinde, ortaya çıkan elektriklenmeyi azaltarak daha az kahve israfının ve daha güçlü bir kahve tadının önünü açtığını ortaya çıkardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilim insanları, bunun yanı sıra, farklı öğütme yöntemlerine su eklediklerinde espressonun demlenme şeklinde de değişimler olduğunu gördü.

ABD’deki Oregon Üniversitesi’nden kimya profesörü Christopher Hendon, “Su, yalnızca statik elektriği azaltmakla kalmaz, çekirdeği öğütürken oluşan karmaşayı azaltır; aynı zamanda içeceğin yoğunluğu ve muhtemelen daha yüksek konsantrasyonlarda istenen tatlara ulaşma kabiliyeti üzerinde de büyük bir etki yaratabilir" dedi.

‘Matter’ adlı dergide yayınlanan araştırma makalesi, elektriğin, kahvenin tadını nasıl etkilediği konusuna da değiniyor. Araştırmacılar, patlamalar yaşandığı esnada olayla bağlantılı elektriksel aktiviteleri inceleyen volkan uzmanlarıyla işbirliğine gitti. Söyledikleri kadarıyla, volkan patlamaları, kahve demlemeye benzeyen bir süreç.

VOLKAN UZMANLARIYLA ÇALIŞTILAR

ABD’deki Portland Eyalet Üniversitesi’nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında yardımcı doçent olan Joshua Méndez Harper şunları aktardı: “Bir patlama esnasında, magma, büyük bir bulut içinde yanardağdan püskürürken küçük parçacıklara ayrılır. Bu parçacıklar birbirine sürtünür ve yıldırım üretme noktasına dek enerjiyle yüklenir. Basitçe ifade edersek, bu çekirdekleri alıp toz haline getirdiğiniz kahve öğütme işlemine benzer.”

'ARTIK ÖĞRENMEYE BAŞLAYABİLİRİZ'

Araştırmacılar, bunun ardından yetiştiği ülkeyi ve kavrulmuş kahve çekirdeklerinin renklerini hesaba katarak farklı kahve çekirdeği türlerini denedi.

Bunun yanı sıra kahve işleme yöntemlerini de kaydettiler ve kahvenin yıkanıp yıkanmadığını, kafeinsiz mi yoksa doğal mı olduğunu denkleme eklediler; bu unsurun üretilen elektrik düzeyini etkilemediği anlaşıldı. Araştırmacılar, sonraki aşamanın ise mükemmel kahveyi pişirmenin şifresini kırmak olduğunu söyledi.

The Guardian'ın kaleme aldığı yazıda: Hendon, “Artık espresso pişirmek için hangi tekrarlanabilir öğütme ayarlarını kullanacağımızı biliyoruz ve hangi faktörlerin kahve tadında duyusal değişimlere neden olduğunu öğrenmeye başlayabiliriz” diye konuştu.

Beyaz spor ayakkabı temizliği (Diş macunu ve karbonat yöntemi) Meğer temizlemek bu kadar basitmiş! Tertemiz yapmanın pratik yöntemleri
Beyaz spor ayakkabı temizliği (Diş macunu ve karbonat yöntemi) Meğer temizlemek bu kadar basitmiş! Tertemiz yapmanın pratik yöntemleri

Kadın - Aile

Beyaz spor ayakkabı temizliği (Diş macunu ve karbonat yöntemi) Meğer temizlemek bu kadar basitmiş! Tertemiz yapmanın pratik yöntemleri

İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış! Bin yıl öncesinden gelen sağlık sırları: Beyne karınca gibi dağılıyor!
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış! Bin yıl öncesinden gelen sağlık sırları: Beyne karınca gibi dağılıyor!

Kadın - Aile

İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış! Bin yıl öncesinden gelen sağlık sırları: Beyne karınca gibi dağılıyor!

Yanan tencere nasıl parlatılır? Milyonlarca insan hemen çöpe atıyor! Muhteşem formül, adım adım uygulayın
Yanan tencere nasıl parlatılır? Milyonlarca insan hemen çöpe atıyor! Muhteşem formül, adım adım uygulayın

Kadın - Aile

Yanan tencere nasıl parlatılır? Milyonlarca insan hemen çöpe atıyor! Muhteşem formül, adım adım uygulayın

Günde sadece bir bardak içmek yetiyor! 20- 30 gün içinde: Kanseri önlüyor, yüzlerce yıllık şifa! Hemen alın, her eve lazım
Günde sadece bir bardak içmek yetiyor! 20- 30 gün içinde: Kanseri önlüyor, yüzlerce yıllık şifa! Hemen alın, her eve lazım

Kadın - Aile

Günde sadece bir bardak içmek yetiyor! 20- 30 gün içinde: Kanseri önlüyor, yüzlerce yıllık şifa! Hemen alın, her eve lazım

Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak
Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Gıda

Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Safran bitkisi, görme bozuklukları için en zengin bitki: Roman, Yunan ve Osmanlı zamanında da bunu da yaptılar!
Safran bitkisi, görme bozuklukları için en zengin bitki: Roman, Yunan ve Osmanlı zamanında da bunu da yaptılar!

Kadın - Aile

Safran bitkisi, görme bozuklukları için en zengin bitki: Roman, Yunan ve Osmanlı zamanında da bunu da yaptılar!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23