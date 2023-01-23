Mukavemet Gemisi ilk görevine başlıyor!

Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosunun son üyesi olan Mukavemet gemisi artık göreve hazır. Şubat ayında ilk görevine çıkacak olan gemi, deniz altı operasyonlarında kullanılan sualtı robotlarını taşıyacak.

KARADENİZ'DE keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkartmak için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Karada Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükselirken, denizde Sakarya Gaz Sahasında, denizin 2200 metre altındaki enerji üssünde sona geliniyor. Geçen yıl tamamlanan ve Sakarya Gaz Sahasından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazı taşıyacak boruların yanında devasa ekipmanlar da bir bir Karadeniz'in derinliklerinde görev yerini alıyor. Bu operasyonlarda yaklaşık 10 bin kişi görev alırken deniz de 50'in üzerinde gemi mesai harcıyor.

Filyos Limanında

Dünyada sadece 5 ülkede bulunan bu enerji filosu her geçen gün gücüne güç katıyor. Bunlardan sonuncusu da Mukavemet. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan gemi, Filyos Limanı'nda demirlemiş halde. Sualtı inşaat gemisi olarak geçen Mukavemet, daha çok sualtına devam eden operasyonlara destek verecek. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2'den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.

Özel gemiler gerekli

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını vatandaşla buluşturmak için gece gündüz çalışmaların devam ettiğini söyledi. Karadeniz derinliklerinden nakış nakış enerji üssü inşa ettiklerini vurgulayan Dönmez, "Bunlar içinde özel nitelikli, özel gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere fi lomuza katılmış durumda. Bu gemimiz de çok kısa içinde yerli gazımızı milletimizle buluşturmak için çalışan enerji fi lomuza katılacak" dedi.

Cerrah hassasiyetinde iş yapacak

Geminin teknik özelliklerine de değinen Dönmez, "Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor şu an. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler" diye konuştu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Karadeniz'de ve Filyos'ta Türk enerji tarihinin en önemli sayfalarının yazıldığını vurguladı. Melih Han Bilgin, "Evet işimiz zor. Büyük bir kısmını geride bıraktık. Bu işi ya başaracağız ya başaracağız" ifadeleri kullandı.

Adı Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan

GEMİYE adını veren Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türk toplumunun taksim hedefini gerçekleştirmek için faaliyet gösterdi. Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Mustafa Kemal Tanrısevdi tarafından kuruldu. Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek üzere 1957'de kurulan TMT, daha sonraları Millî Muhafız Ordusu, Akritas örgütü ve EOKA-B ile mücadele etti. 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü. Üyelerine "mücahit" denmekteydi. Kıbrıs Harekâtı'nın başladığı 20 Temmuz 1974 tarihinde TMT üyesi 17.151 mücahit bulunuyordu