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Gündem Mukaddesatımızla alay eden o sapkınlar adliyeye sevk edildi
Gündem

Mukaddesatımızla alay eden o sapkınlar adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-15 17:42:00 - 2023-08-15 18:20:56
Mukaddesatımızla alay eden o sapkınlar adliyeye sevk edildi

Kocatepe Camii’nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekimlerle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Kocatepe Camii’nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili gözaltına alınan yönetmen ve kadın model, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Kocatepe Camii'nde gerçekleştirilen çekim ve yapılan paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, çekimleri gerçekleştirenlerin yönetmen B.K. ile kadın model E.C. olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, ‘Dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmen B.K'nin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, kolluk birimlerince yürütülen araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile ilgili yayını yapan B.K. gözaltına alındı.
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Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada suç delillerine el konuldu, ele geçirilen dijital materyal de incelemeye alındı.

Zanlılar E.C. ve B.K, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli kontrol altına alınmaları talebiyle Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

 

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