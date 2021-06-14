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Kültür - Sanat Mukaddes şehir Kudüs dijital gösterimle anlatılıyor
Kültür - Sanat

Mukaddes şehir Kudüs dijital gösterimle anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında “Kudüs Dijital Gösterimi”, Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 16:51:00 -
Mukaddes şehir Kudüs dijital gösterimle anlatılıyor

 Yeniakit  Ankara 

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen projeyle Kudüs'ten etkileyici fotoğrafların yer aldığı sergi Yenikapı'da gösterime açıldı.

360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi’nde, geçmişten günümüze Kudüs’ün tarihi kronolojik olarak çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmiyle anlatılacak Başta Kubbet'üs-Sahra olmak üzere Kudüs’ün mabetlerinin güncel ve etkileyici fotoğraflarından hazırlanan video mapping de sergide sunulacak.

Mescid-i Aksa’nın ve Filistin’in İsrail tarafından işgal sürecine de yer verilecek gösterimde, İsrail’in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlar ve Filistinlilerin yaşadığı zulüm de anlatılacak. Sergide, Mayıs 2021’de Şeyh Cerrah Mahallesi’nde başlayan işgalin seyri de ziyaretçilere sunuldu.

360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi, 14 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Pazar günleri kapalı olacak sergide ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ağırlanacak.

 

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