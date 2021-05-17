Mukabele geleneğini devam ettirenlere belge verildi

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Köln DİTİB Merkez Camii’nde Ramazan ayının ilk gününde başlayıp arefe günü hatim duasıyla sona eren mukabeleye cemaat büyük ilgi gösterdi.

Cemaate hatim tamamlama belgesi!

Din görevlileri Naci Şengün, Mustafa Kader, Mahir Örgüz ve Gökhan Uygun tarafından Ramazan ayı boyunca tilavet olunan Kur'an-ı Kerim ve meal açıklamasıyla sona eren mukabelenin ardından cemaate hatim tamamlama belgesi takdim edildi.

Köln DİTİB Merkez Camii din görevlisi Naci Şengün, Ramazan ayı boyunca öğle namazı sonrasında mukabele okuduklarını belirterek, “Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket ayını geride bıraktık. Ramazan ayı ayrıca Kur’an ayıdır. Bu ayda en büyük ibadetlerden bir tanesi de mukabeledir. Peygamber Efendimiz’in( sav) 14 asırlık bu sünnet geleneğini bu yılda camimizde devam ettirdik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hem camimizde hemde DİTİB’in sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanan mukabeleye çok güzel ve yoğun ilgi oldu. Bu manada bizler de camimizde Ramazan ayı boyunca mukabeleye katılan cemaatimize de mukabele hatmi tamamlama belgesi takdim ettik” dedi.