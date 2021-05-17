  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleşti
Filistin'den ABD'nin BMGK'daki tutumuna sert tepki!
Açılmanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Aktüel Mukabele geleneğini devam ettirenlere belge verildi
Aktüel

Mukabele geleneğini devam ettirenlere belge verildi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii’nde 11 ayın Sultanı Ramazan ayında mukabele geleneğini devam ettiren cemaate belge verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:54:00 -
Mukabele geleneğini devam ettirenlere belge verildi

yeniakit.com.tr

Köln DİTİB Merkez Camii’nde Ramazan ayının ilk gününde başlayıp arefe günü hatim duasıyla sona eren mukabeleye cemaat büyük ilgi gösterdi.

Cemaate hatim tamamlama belgesi!

Din görevlileri Naci Şengün, Mustafa Kader, Mahir Örgüz ve Gökhan Uygun tarafından Ramazan ayı boyunca tilavet olunan Kur'an-ı Kerim ve meal açıklamasıyla sona eren mukabelenin ardından cemaate hatim tamamlama belgesi takdim edildi.

Köln DİTİB Merkez Camii din görevlisi Naci Şengün, Ramazan ayı boyunca öğle namazı sonrasında mukabele okuduklarını belirterek, “Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket ayını geride bıraktık. Ramazan ayı ayrıca Kur’an ayıdır. Bu ayda en büyük ibadetlerden bir tanesi de mukabeledir. Peygamber Efendimiz’in( sav) 14 asırlık bu sünnet geleneğini bu yılda camimizde devam ettirdik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hem camimizde hemde DİTİB’in sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanan mukabeleye çok güzel ve yoğun ilgi oldu. Bu manada bizler de camimizde Ramazan ayı boyunca mukabeleye katılan cemaatimize de mukabele hatmi tamamlama belgesi takdim ettik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok
Gündem

Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "Anketten önemli sonuçlar çıktı" adlı köşe yazısında, Optimar'ın son çalışmasının detaylarını paylaştı...
Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler
Teknoloji

Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler

Macaristan Savunma Bakanlığı heyeti, Macar ordusunun ihtiyaçlarına binaen Türk SİHA'larını test etmek için bir ziyaret düzenleyecek...
THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek
Aktüel

THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

THY, kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay