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Ekonomi Müjdeyi verdi! Bakanlıktan binlerce personel alımı
Ekonomi

Müjdeyi verdi! Bakanlıktan binlerce personel alımı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 16:05:00 -
Müjdeyi verdi! Bakanlıktan binlerce personel alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler sık sık güncel ilanlar olup olmadığını araştırıyor. Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sözleşmeli personel alımı gerçekleşeceğini duyurdu.

Bakandan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz” dedi.

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