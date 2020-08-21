Müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunun müjdesini verdi. Erdoğan, bu müjdenin ardından "Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" sözleriyle güzel haberi verdi.