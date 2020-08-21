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Gündem Müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu
Gündem

Müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunun müjdesini verdi. Erdoğan, bu müjdenin ardından "Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" sözleriyle güzel haberi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:15:00 -
Müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Ankara'da yaptığı bir açılışta "Cuma günü milletimize bir müjde vereceğiz" açıklamasından sonra Türkiye'nin ve dünyanın gözü bugüne çevrilmişti.

Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde yaptığı açıklama ile müjdeyi "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." ifadeleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz rezervinin en küçük parçasının bulunduğunu, devamının geleceğinin de güzel haberini verdi.

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor."

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