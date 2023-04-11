Müjdeli haber geldi! Türkiye kilit rol oynuyor: Orta Koridor için mutabık kalındı! Bir sonraki adım, petrol sevkiyatı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'den başlayıp Orta Asya üzerinden Çin'e uzanacak Orta Koridoru geliştirmeye yönelik yol haritasının etkin bir şekilde uygulanması ve güzergahın kapasitesinin tam kullanılması konusunda mutabık kaldı.

Resmi ziyaret için Astana'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazak mevkidaşı Tokayev tarafından törenle karşılandı.

Tören sonrası dar ve geniş kapsamda görüşmeler gerçekleştiren iki lider, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, burada yaptığı açıklamada, Kazakistan ile Azerbaycan'ın kardeş halklar olduğunu belirterek, "Bizim kültürümüz, geleneğimiz ve dilimiz benziyor. En önemlisi de aynı köklere sahip ülkelerimizin amacı ortak. Bunun için bu ziyaretin önemi başka." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tokayev, ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarında ilişkileri geliştirme konularını ele aldıklarını bildirdi.

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Tokayev, Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki ticaret potansiyeline işaret ederek, "İthalat ve ihracat ürün yelpazesini daha da genişletmek için etkin önlemler alma konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Hazar Denizi üzerinden komşu oldukları Azerbaycan ile Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahının (Orta Koridor) kapasitesini tam kullanmanın önemli olduğuna dikkati çektiklerini kaydeden Tokayev, "2022-2027 dönemi için Orta Koridoru Geliştirme Yol Haritasının etkin bir şekilde uygulanması da büyük önem taşıyor. Bu koridora artan ilgiden tam olarak yararlanma ve üçüncü ülkeleri altyapı geliştirmeye dahil etmenin önemli olduğu konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

- "Bir sonraki adım, petrol sevkiyat hacminin artırmak ve buna uzun vadeli bir durum kazandırmak"

Tokayev, görüşmelerde öne çıkan bir diğer başlığın da enerji sektöründeki işbirliği olduğunu belirterek, "Mevcut dönemde öncelikli görevimiz, enerji kaynaklarımızın dünya pazarlarına sevkiyatını çeşitlendirmek. Anlaşmalarımız sayesinde bu yıl Azerbaycan üzerinden Kazak petrolünün ilk partisi sevk edildi. Bir sonraki adım, sevkiyat hacmini artırmak ve buna uzun vadeli bir durum kazandırmak." değerlendirmesini yaptı.

Tarım sektöründe ortak projeleri hayata geçirme konusunda iki ülke hükümetlerine talimat verdiklerini dile getiren Tokayev, "Geçen yıl karşılıklı tarım ürünleri ticaret hacmi üçe katlanarak 146 milyon dolara ulaştı. Dolayısıyla tarım, şu anda toplam ticaret ciromuzun üçte birinden fazlasını oluşturuyor." dedi.

- Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar Denizi üzerinden fiber optik iletişim hattı kuruyor

Tokayev, ayrıca Hazar Denizi'nin dibinde fiber optik iletişim hattı döşenmesi için aktif çalışmalar yürüttüklerinin bilgisini paylaşarak, "Bu projenin stratejik önemini dikkate alarak zamanında faaliyete geçirilmesi talimatını verdik." diye konuştu.

Kazakistan ile Azerbaycan'ın uluslararası ve bölgesel konularda benzer tutuma sahip olduğuna işaret eden Tokayev, "Bu bağlamda, Kazakistan'ın geleneksel olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşması imzalama çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirmek isterim." ifadesini kullandı.

- Aliyev: "Ticareti artırmalıyız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise görüşmelerin sonucundan memnun kaldığını belirterek, "Karşılıklı çıkar olan birçok alan var. Niteliksel olarak ilişkilerimiz yeni bir etkileşim ve ortaklık düzeyine ulaşıyor." dedi.

Aliyev, özellikle karşılıklı ticareti artırma konusunda mutabık kaldıklarını kaydederek, "İhracat ve ithalatın kapsamını genişleterek endüstriyel işbirliği ile ilgili konuları aktif olarak ele aldık. Birbirimizin altyapısını, sanayi potansiyelini takviye ederek ticareti artırmalıyız." ifadesini kullandı.

- Devletlerarası Yüksek Konseyi'nin kurulmasına ilişkin protokol

Toplantı sonrası Tokayev ile Aliyev, Kazakistan ve Azerbaycan arasında Devletlerarası Yüksek Konseyi'nin kurulmasına ilişkin protokolü ve ortak bildiriyi imzaladı.

Bunun yanı sıra iki ülkenin yetkili kurumları arasında kültür, medya, diaspora ve bilim gibi alanlarda bir dizi işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı.

- Orta Koridor Girişimi

Türkiye'den başlayarak demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşan Orta Koridor, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Orta Koridor Girişimi, başta denize çıkışı olmayan ülkeler olmak üzere, bölge ülkelerinin de ilgisini çekiyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan dışişleri ve ulaştırma bakanları, Orta Koridoru geliştirmek için 2022-2027 dönemi yol haritasını imzaladı.





