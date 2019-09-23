Müjde! Yeni Passat showroom’larda yerini aldı

Volkswagen Passat’ın en son teknolojilerle donatılan yeni versiyonu Volkswagen Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre Türkiye’de 2005 yılından bu yana segmentinin lideri olan Passat, yenilenen dış tasarımı, verimli motorları, konfor ve güvenlik sistemleriyle başarısını sürdürmeye hazır. Yeni Passat, 1.5 lt TSI benzinli, 1,6 lt TDI ve 2,0 lt TDI hacimli dizel motor seçenekleri ve 3 farklı donanım seviyesi ve özel lansman fiyatlarıyla satışa çıkarıldı. Markanın en son teknolojileriyle donatılan Passat, isteğe bağlı olarak sunulan ve 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ve “Kapasitif Direksiyona” sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğine sahip.