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Ekonomi Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak... "Artacak" deyip duyurdu
Ekonomi

Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak... "Artacak" deyip duyurdu

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat "Bu yatırımlar daha da artacak. Önümüzdeki dönemde Körfez ülkelerinden ciddi yatırım geleceğini düşünüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 07:23:00 - 2021-12-02 07:54:24
Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak... "Artacak" deyip duyurdu

Sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma, madencilikten perakendeye kadar pek çok alanda yabancı yatırımcı çeken Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından da tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Bu kapsamda, Körfez ülkelerinin Türkiye’de sanayi, finans, medya, taşımacılık, imalat, enerji, inşaat ve gıda sektörüne kadar geniş bir alanda yatırımları bulunuyor. Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye’ye yatırımı 11,4 milyar dolara ulaştı.

Bu ülkeler arasında Türkiye’ye en fazla yatırımı 4,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yaptı. BAE’nin 11 milyar dolarlık daha doğrudan yatırımı ile bu rakam 15,3 milyar dolara yükselecek.

Körfez ülkeleri arasında Katar 2,7 milyar dolar yatırım yaparken, 15 milyar dolar daha yatırım yapacağı açıklamıştı. Suudi Arabistan’ın 2 milyar dolar yatırımı, Kuveyt’in ise Türkiye’de 1,9 milyar dolarla doğrudan yatırımları bulunuyor. BAE, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn’in de Türkiye’ye yatırım için gelmesi bekleniyor.

Polat: Yatırımlar artacak

Körfez ülkelerinin yatırımlarındaki ilk adresi Türkiye olurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat, "Türkiye’ye gelen yatırımlar, hukuki ve demokratik altyapının ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Demokrasi ve hukuki altyapının sağlam olmasından dolayı Türkiye’yi tercih ediyorlar. Hatırlarsanız 11 Eylül döneminde ABD bankalarındaki Arapların 1 trilyon dolara yakın parası verilmedi. Daha sonra birçok Arap ülkesi Türkiye gibi demokrasisi sağlam ve güvenilir ülkelere yöneldi. Bu yatırımlar daha da artacaktır. Önümüzdeki dönemde de Körfez ülkelerinden ciddi yatırım ve ortaklıklar geleceğini düşünüyorum" dedi.

Yatırım için cazip bir ülkeyiz

Türkiye’de ciddi bir pazar derinliği oluştuğuna işaret eden Polat "Kuveyt’e, Katar’a göre Türkiye’nin nüfusu çok yüksek. Dolayısıyla yapılan yatırımın karşılığı alınıyor. Öte yandan, yatırım yapmak için Türkiye’nin lojistik ağı çok güçlü. Deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı ve kara taşımacılığımız çok geliştik. Türkiye’de ayrıca güçlü bir insan gücü, eğitimli ve kalifiye insan sayısına sahip. İnsanlar yatırımlarının geri dönüşünü alabilmesi için bu parametreleri kontrol ediyorlar ve Türkiye’nin her yönden yatırım yapılabilecek bir ülke olduğu görüyorlar. Bu güzellikler, Türkiye’yi cazip hâle getiriyor" diye konuştu.

(Türkiye)

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Yorumlar

Metin

En cazip ülke neden Türkiye en ucuz işçilik bizde birde ucuza gittim cazzip olur. Babasının hayrına gelmiyorlar' yandaş....
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