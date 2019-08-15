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Müjde geldi! Doğalgaz Türkiye'ye akacak

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattının yüzde 95'i tamamlandı. Kıyıköy'deki alım terminalinin tamamlanmasının ardından ilk gazın Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:59
Müjde geldi! Doğalgaz Türkiye'ye akacak

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamada, çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediği ve doğalgaz akışının 2019 sonunda başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Yüzde 95'i tamamlanan inşaat çalışmalarında, 100 kadarı proje bölgesinden olmak üzere doğrudan ve dolaylı bin 700'ü aşkın kişinin istihdam edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "TürkAkım alım terminali, Trakya bölgesinde Kıyıköy beldesi yakınında hayata geçiriliyor. Alım terminali işletime girdiğinde, doğal gazın Türkiye iletim şebekesine girmeden önce akışını, sıcaklığını, basıncını ve bileşimini ölçecek. TürkAkım, yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip olacak. Bu rakam, 15 milyon hanenin yıllık enerji talebine karşılık geliyor."

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. TürkAkım'da birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e taşınacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin tamamlanmasıyla yıl sonunda ilk gazın Türkiye'ye gönderilmesi hedefleniyor. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise Türkiye'den Avrupa'ya ulaşacak.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:59
  1. türkakım

YORUM YAZ

  • Muzdarip DoğrucuMuzdarip Doğrucu22 dk önce
    Millete faydası olacak mı? Bence hayır, gene zam üstüne zam yapılacak.

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