Müjdat Sezer, İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin yeni koordinatör başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) yeni dönem Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer oldu.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 7 ihracatçı birliğini barındıran İİB'nin ocak ayında toplanan başkanlar kurulunda alınan karar ile İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, 6 ay süreyle İİB Koordinatör Başkanlığı görevini üstlenecek.

İİB bünyesinde Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Müjdat Sezer, 2018 yılını 7 milyar dolar ihracat ile kapatan İİB'nin toplam ihracattan yüzde 4,3 pay aldığını belirterek, ihracatı artırmak için 2019 yılında da tüm birliklerle çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Sezer, "Hedef pazarlara yönelik çalışmalarımızın yanında yeni pazarlar bulmak için yurt içi ve yurt dışı fuarlara milli katılım organizasyonları düzenleyerek özellikle KOBİ’lerin dışa açılmasını destekleyeceğiz. Uluslararası Rekabeti Geliştirme projeleri ve kümelenme çalışmaları ile küçük işletmelerimizi dış pazarlar ile tanıştırmaya devam edeceğiz. Ayrıca, ticaret heyetleri ve ikili görüşmeler yapmayı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



