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Gündem Müjdat Gezen'e al takke ver külah ödülü!
Gündem

Müjdat Gezen'e al takke ver külah ödülü!

Sözde sanatçı Müjdat Gezen’e “Aziz Nesin onur ödülü” verildi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Gezen’e verdiği ödül “Al takke ver külah” ödülü olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 13:51:00 - 2021-12-22 14:14:47
Müjdat Gezen'e al takke ver külah ödülü!

CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mizah Festivali kapsamında ünlü sanatçı Müjdat Gezen'e "Aziz Nesin Onur Ödülü" verildi. 

CHP’li Tunç Soyer’den ‘Pezevenk’ Müjdat’a ödül!

İzmir’de gerçekleştirilen “5. İzmir Uluslararası Mizah Festivali”nde, Müjdat Gezen belgeselinin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından ise  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözde sanatçı Müjdat Gezen’e “Aziz Nesin Onur Ödülünü” sundu. 

Aziz Nesin kimdi?

Ateist Aziz Nesin 6 Temmuz 1995 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştü. 2 Temmuz 1993 yılındaki Sivas olaylarındaki “kilit isim” olarak bilinen Aziz Nesin, yaşananların en önemli sorumlularından biriydi. 35 kişinin öldüğü olaydan, Aziz Nesin kendisini kurtarmıştı. Aziz Nesin ayrıca Türkleri aşağılayan sözleriyle biliniyor. Aziz Nesin’in hafızalara kazıyan en önemli olay Türk milletine ettiği skandal hakaret olmuştu. Ateist Aziz Nesin, “Türk milletinin yüzde 60’ı aptaldır” demişti. 

 

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