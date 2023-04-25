Müjdat Gezen’den skandal “Ramazan Bayramı” iddiası! Senin ağzın ne söylüyor be adam

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “Şeker Bayramınız kutlu olsun… Ramazan Bayramı Kenan Evren’in uydurmasıdır” herzesini yumurtlayan Müjdat Gezen’in “klinik bir vaka” olduğunu belirtti.

“Bu laikçi kafa ile ve dahi bu süratle giderlerse psikiyatri kliniklerinde ‘yatacak yer bulmaları’ zora girecek” ifadelerini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:

“Tele-1’deki “Kafa Gidik” Yanardağ Merdan, Akla Ziyanlar Ligi’nde halen ilk sırada!

“14 Mayıs günü saat 17’de, muhalif adayların oyları silinecek, pusulalardaki Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührü zuhur edecek” diyerek…

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Bakırköy’ün kanununu yeniden yazmıştı!

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Buna mukabil…

Merdan’ı liderlik koltuğunda zorlayan isimler var.

Bu isimlerden biri de “Gezen Tavuk” misali hareketlenen Mektupçu Müjdat!

Öyle böyle değil, hayli iddialı geliyor!

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Cumhuriyet’teki köşe atışında aynen şöyle yazdı:

“Şeker Bayramınız kutlu olsun…

Ramazan Bayramı Kenan Evren’in uydurmasıdır”

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Bu laikçi kafa ile ve dahi bu süratle giderlerse...

-Psikiyatri kliniklerinde “yatacak yer bulmaları” zora girecek!”