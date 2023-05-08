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Medya Müjdat Gezen’den büyük edepsizlik! AK Partilileri o hayvana benzetti
Medya

Müjdat Gezen’den büyük edepsizlik! AK Partilileri o hayvana benzetti

Yeniakit Publisher
2023-05-08 12:48:00 -
Müjdat Gezen’den büyük edepsizlik! AK Partilileri o hayvana benzetti

Her fırsatta “Sanatçı muhalif olmalı” diyen, ancak ne hikmetse CHP’ye tek bir eleştiri bile getiremeyen sözde sanatçı Müjdat Gezen, bu defa haddini fazlasıyla aştı.

Her fırsatta “Sanatçı muhalif olmalı” diyen, ancak ne hikmetse CHP’ye tek bir eleştiri bile getiremeyen sözde sanatçı Müjdat Gezen, bu defa haddini fazlasıyla aştı. 

İğrenç iftiralarla saldırdığı AK Parti’ye açıkça “köpek” benzetmesi yaparak büyük bir alçaklık örneği sergileyen Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki pespaye yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Artık hiçbir yalanları tutmuyor. Onlar da bunun farkında olduklarından milleti korkutma yolunu deniyorlar. Millet bunu da yemiyor çünkü kimin korktuğunun farkında. (…) AKP kadroları bildik senaryoları şimdi seçim için hazırlıyorlar. Gelgelelim halk bunu da yemiyor. Çok zor durumdalar. Bir hayvan dostu olarak çocukluğumdan beri kedi, köpek beslerim. Gözlemciliğim mesleğim gereğidir. Köpek, korktuğu zaman havlar ve saldırır. (…) Bunlar sırça köşklerinde oturup yalanlarını sürdüredursunlar, muhalefeti aşağılamaya devam etsinler, 14 Mayıs’ta yanıtını halktan alacaklar. (…) Korktukları için korkutmaya çalışıyorlar ama ne fayda... (…) Şimdi yakında “Altın madeni bulundu” haberini de duyabiliriz. Petrol bulunur hep seçimden önce. Bunu bilmeyen yok. (…)”

 
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