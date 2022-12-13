Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin 2023 öngörüleri ortaya çıktı: Yerkürenin yörüngesi...

Her Açıdan'ın Youtube kanalında konuşan araştırmacı Türker Akıncı, Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin 2023 öngörülerini kamuoyu ile paylaştı.

2022 yılının bitmesine az bir süre kaldı. Hepimizin aklında yeni yılın bize ne getireceği ve aslında daha da önemlisi bizden ne götüreceği sorusu var.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin ‘Saatlerin Hazinesi’ adlı kitabı bazı fikirlere ışık tutuyor.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2023 yılı öngörülerini araştırmacı Türker Akıncı paylaştı.

İbnü'l-Arabî'ye göre yeni yılda şunlar olabilir:

Yerkürenin yörüngesinde belli belirsiz değişiklikler yaşanabilir.

Hastalıklar artabilir.

Dünyada savaşlar artabilir.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî kimdir?

Muhyiddin İbnü'l-Arabî (Arapça: مُحِي اَلدِّينْ اِبْنُ الْعَرَبِي; d. 28 Temmuz 1165 - 10 Kasım 1240) ya da tam adıyla Muhyiddîn Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Arabî el-Hâtimî et-Tâî (Arapça: أَبُو عَبْدُ الله مُحَمَّدْ بِنْ عَلِي بِنْ مُحَمَّدْ بِنْ اَلْعَرَبِي اَلحَاتَمِي اَلطَّائِي), ünlü İslâm düşünürü, mutasavvıf, yazar ve şair.[1] Şeyhü'l Ekber unvanı ile de bilinir.

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