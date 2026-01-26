Mühür vuruldu: Kaderin ve iradenin beyanıdır

İşte Gazeteci ve yazar Hüseyin Adalan'ın kaleme aldığı o yazı;

​Bu ne bir soluklanma ne de sıradan bir mesajdır. Bu, tarihin kalbinden yükselen en yüksek irade ilanıdır. Bir mektup değil, coğrafyaya kazınan bir kader; bir ses değil, göğü titreten bir ordu nidasıdır. Hakikat ve güç, artık tek bir iradede, bu topraklarda buluşmuştur.

​Biz buradayız. Biz burada kalacağız. Son nefesimize kadar bu toprakların bekçisi olacağız.

​Savunma Bitti, Taarruz Başladı

​Türkiye için savunma artık bir pozisyon değildir. Savunma bizim için sadece ateş altında ilerlemek, düşmanı kendi oyununda boğmak için kurulan bir hazırlık safhasıdır. Dost da düşman da şunu bellemiştir: Bu millet artık durmayacak. Girdiği her cephede ilerleyecek, zihinlerdeki prangaları sökecek, sahte dengeleri yerle bir edecektir.

​Liderlik ve Stratejik Hâkimiyet

​Recep Tayyip Erdoğan, sadece bir koltuğu değil, bu milletin savaş hareket merkezini temsil eder. Ordusu sahada ter dökerken, masada kalem oynatan liderlik; taktiksel değil, tam manasıyla stratejik bir hâkimiyettir. Devlet budur: Sınırın en ucunda, düşmanın gözünün tam içine bakarak "Ben buradayım" diyebilmektir.

​Kelimelerle Değil, İcraatla Konuşuyoruz

​2015'ten beri ilmek ilmek işlenen bir akıl var: Zamanı yöneten akıl. Bugün hala "IŞİD" ezberiyle konuşanlar, sahayı ve hakikati ıskalayanlardır. Türkiye, bölgedeki karmaşayı sadece silahla değil, dille ve mühendislikle çözmüştür:

​Saha Mühendisliği: Radikalizmi tasfiye eden, mazlumu koruyan ve "Ahmed el-Şara" dönüşümüyle bölgeye yeni bir yön veren Türkiye’dir.

​İnşa Ederek Kazanmak: İdlib'de kurulan belediyeler, yakılan sokak lambaları, çekilen hatlar... Geceyi biz aydınlattık ki vahşet boğulsun.

​Hasat Vakti: Halep'ten Şam'a, Rakka'dan Haseke'ye uzanan bu hız, tesadüf değildir. Bir yıl boyunca verilen "meskûn mahal" eğitimlerinin, önceden sürülen tarlanın hasadıdır.

​Tasfiye ve Kararlılık

​PKK, KCK veya SDG... İsimler ne kadar değişirse değişsin, merkez bellidir. Türkiye’nin bölgedeki yürüyüşü, artık bu terör mekanizmalarına yaşam alanı bırakmıyor. Ya bu iradeye hizalanılacak ya da tarihin tozlu sayfalarına gömülünecektir. Devlet Bahçeli'nin duruşu, devlet aklının en net ihtarındır.

​Sonuç: Biz Bitti Demeden Bitmez

​Suriye'de tarlayı sürdük, hasadı topluyoruz. Şimdi gözler aynı kararlılıkla Irak hattında, terörün son kalıntıları üzerindedir.

​Biz buradayız. Teslimiyet bizim kitabımızda yok. Bu topraklarda sonuna kadar, devletin gücüyle durmaya devam edeceğiz.

​Mühür vuruldu, yol açıldı.