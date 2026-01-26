  • İSTANBUL
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifi! Pastane lezzeti gibi lezzeti var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifi! Pastane lezzeti gibi lezzeti var!

Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifini deneyerek pastaneden satın aldığınız bir lezzete sahip olabilirsiniz. En çok tercih olan kek tarif..

#1
Foto - Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifi! Pastane lezzeti gibi lezzeti var!

Şef Arda Türkmen'in yumuşak pandispanyası ve yoğun çikolata aromasıyla öne çıkan çikolatalı rulo kek tarifini hazırladık.

#2
Foto - Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifi! Pastane lezzeti gibi lezzeti var!

Şef Arda Türkmen'in yumuşak pandispanyası ve yoğun çikolata aromasıyla öne çıkan çikolatalı rulo kek tarifini hazırladık. Evde uygulanabilir adımlarla hazırlanan tarif, özel günlerde ve çay saatlerinde pratik bir tatlı alternatifi sunuyor. İşte pastaneyi eve getirecek nefis çikolatalı rulo kek tarifi…

#3
Foto - Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifi! Pastane lezzeti gibi lezzeti var!

Çay saatine kakaolu kek tarifi arayanlar için Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifini derledik. Mutfaktaki pratik tarifleri ve klasik lezzetlere getirdiği modern dokunuşlarla tanınan Şef Arda Türkmen, bu kez çikolata severler için çikolatalı rulo kek tarifini önerdi. Kakaolu pandispanya, pastacı kreması ve ganajın bir araya geldiği tarif; doğru tekniklerle uygulandığında kısa sürede hazırlanabiliyor. Türkmen'in tarifinde, pandispanyanın yüksek ısıda kısa sürede pişirilmesi ve kremanın soğuk olarak kekle buluşturulması, rulo kekin hem formunu korumasını hem de yumuşak dokusunu kaybetmemesini sağlıyor.

#4
Foto - Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifi! Pastane lezzeti gibi lezzeti var!

ÇİKOLATALI RULO KEK MALZEMELERİ! Pandispanya için Malzemeler; 2 yumurta + 3 yumurtanın sarısı. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker. ¼ su bardağı un. 2 yemek kaşığı kakao. ½ paket vanilya. ½ paket kabartma tozu. Limon kabuğu rendesi. 2 yumurtanın beyazı. 1 yemek kaşığı toz şeker. Pastacı Kreması için Malzemeler; 3 su bardağı süt. 4 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı buğday nişastası. 2 yemek kaşığı kakao. 1 yumurtanın sarısı. 1 tatlı kaşığı vanilya. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 – 2 yemek kaşığı krema – ayrı çırpılacak. Rulo Yapmak için Malzemeler; Pudra şekeri. Ganaj için Malzemeler. 100 gr. krema. 1 su bardağı parça bitter çikolata. ÇİKOLATALI RULO KEK TARİFİ! Pandispanya için; Bir karıştırma kabında yumurta ve yumurta sarılarını çırpmaya başlayın. Toz şekeri ilave edip iyice kıvam alana kadar çırpın. Bir süzgeçten geçirerek un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip bir spatula yardımıyla kapatarak karıştırın. Limon kabuğunu rendeleyin ve karışıma iyice yedirin. Ayrı bir karıştırma kabında yumurta beyazlarını toz şekerle beze kıvamına gelinceye kadar iyice çırpın. Hazır olan yumurta beyazlarını kek karışımına bir spatula yardımıyla hamuru söndürmeden karıştırarak yedirin. Fırın tepsinize yağlı kağıt serin ve pandispanya hamurunu tepsiye döküp, spatula yardımı ile dikdörtgen olacak şekilde yayın. 220 derecede önceden ısıtılmış fırında 8 – 10 dakika pişirin. Pastacı kreması için; Bir sos tenceresinin içerisine süt, toz şeker, un, buğday nişastası, kakao ve yumurta sarısını ilave edip karıştırın. Ardından ocağa alın ve kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın tereyağı ve vanilyayı ekleyip, karıştırıp soğuması için bir karıştırma kabına alın. Muhallebinizin üzerini streç filmle kaplayıp, önce oda sıcaklığında sonra buzdolabında soğuyana kadar bekletin. Kremayı bir karıştırma kabına alın ve iyice çırpın. Krema köpük gibi olup, katılaşınca buzdolabına koyun ve bekletin. Kabarttığınız kremayı soğuyan pastacı kreması ile birleştirip bir spatula yardımıyla karıştırın. Ganaj için; Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Isınan kremanın içerisine çikolatayı ilave edip karıştırın. Birleştirmek için; Tezgahınızın üzerine fırın kağıdı serin ve pudra şekeri serpiştirin. Pişirdiğiniz pandispanyayı pudra şekerli fırın kağıdının üzerine yerleştirin. Keki diklemesine olacak şekilde rulo sarın ve 1 dakika bekletin. Pastanızı açın ve içerisine hazırladığınız iç kremayı yayın. Tekrar rulo olacak şekilde sarın. Servis tabağına alın ve ganaj gezdirin. Dilimleyerek servis edin.

