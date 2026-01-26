  • İSTANBUL
Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti
AA Giriş Tarihi:

Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti

Türkiye'nin enerji filosuna kattığı 7. nesil yenil ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçti.

#1
Foto - Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Karadeniz'e doğru yola çıktı. İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin artırılması kapsamında envantere alındı.

#2
Foto - Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti

Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaşan ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor.

#3
Foto - Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti

Üzerinde helikopter pisti bulunan ve 200 personele yaşam alanı sunan geminin Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gidebilmesi amacıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını geçmesi gerektiğinden sondaj kulesinin üst kısmı sökülmüştü.

#4
Foto - Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti

Karadeniz'de görev yapması kararlaştırılan Yıldırım'ın, Filyos Limanı'na yanaştıktan sonra burada sondaj kulesinin montajı tamamlanacak ve gemi, Karadeniz'deki arama ve üretim operasyonlarına hazır hale getirilecek.Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin mart sonunda Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor.

#5
Foto - Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti

Türkiye'nin enerji filosunda yer alan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri Karadeniz'de görev yapıyor. Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e yükselecek.

#6
Foto - Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti

Aktif faaliyet gösteren filoya Yıldırım ve ikizi Çağrı Bey gemisinin katılımıyla Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna yükseldi.

#7
Foto - Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti

Mersin'in Taşucu Limanı'nda göreve hazırlanan Çağrı Bey gemisinin şubatta Somali'ye doğru yola çıkması öngörülüyor.Çağrı Bey, Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek.

