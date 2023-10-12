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Kadın - Aile Muhteşem un çorbası tarifi: En çok bilinen, Hem daha doyurucu hem daha lezzetli! Malzemeleri ve püf noktaları
Kadın - Aile

Muhteşem un çorbası tarifi: En çok bilinen, Hem daha doyurucu hem daha lezzetli! Malzemeleri ve püf noktaları

Yeniakit Publisher
2023-10-12 22:32:00 - 2023-10-12 22:34:04
Muhteşem un çorbası tarifi: En çok bilinen, Hem daha doyurucu hem daha lezzetli! Malzemeleri ve püf noktaları

İçinizi ısıtacak ve şifa olacak orijinal çorba tarifi ile karşınızdayız. Un çorbası; ana malzemesi un olan bir çorba tarifidir. Un çorbasına ait detaylı tarifi yazının devamında bulabilirsiniz. Kolay yapılan şifa kaynağı çorbal...

Muhteşem Un Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağ yada margarin
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım su bardağı un
2 diş ezilmiş sarımsak
1 tepeli Yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 adet bulyon( isteğe bağlı)
7 su bardağı su
Tuz

Muhteşem Un Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yağları tencereye alıp orta ateşte eritin.
Unu ekleyip tel çırpıcıyla karıştırarak 1-2 dakika kokusu çıkana kadar kavurun.
Salçaları ilave edip iki üç tur eze eze karıştırın, üzerine suyu yavaşça döküp hızlı bir şekilde topak kalmayacak biçimde karıştırın.
Bu aşamada buhar çıkacağından dikkat edin eliniz yanmasın ve baharatları tuzu, ezilmiş sarımsağı, ezilmiş bulyonu ekleyip kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.
Çorba kaynamaya başlayınca karıştırarak 4-5 dakika daha pişirip ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin.
Not; çorba pişinceye kadar karıştırma işlemini bırakmayın.7 bardak su tam geliyor ama siz daha koyu kıvamlı seviyorsanız 6,5 su bardağı kullanın.

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