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Gündem

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde buluştu

Yeniakit Publisher
2023-10-29 16:21:00 -
Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde buluştu

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında yüzlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde konvoy oluşturarak muuhteşem görüntü ortaya çıkardılar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'nin otomobili TOGG kullanıcıları İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi. tTOGG kullanıcıları, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde konvoy oluşturdu.

Binlerce T10X kullanıcısı Türkiye'nin dört bir yanından '100. Yıl Togg Konvoyu'na katılmak için İstanbul'a geldi. Togg'un sosyal medya hesabından konvoy canlı olarak paylaşıldı.

Mustafa Varank da görüntüleri paylaşıp göndermede bulundu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ise Togg'un gönderisini alıntılayarak, "Togg İtalya'da üretiliyor" şeklindeki asılsız iddialara göndermede bulunup paylaşımda bulundu.

Varank paylaşımında, "Ponte del Mare, Italy" ifadelerini kullandı.


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Yorumlar

Bay bay kemal

Şimdi bay kemal burası venediğin köprüsü der. Ama 100 senedir CHP'nin bir cıvata icat ettiğini söylemez. İcat edenleride köstek olduğunu söylemez.

Vatandaş

Rabbim kem gözlülerden, kem sözlülerden korusun. Maşallah, elhamdülillah..
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