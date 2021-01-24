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Gündem Muhteşem anlar! TSK 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı
Gündem

Muhteşem anlar! TSK 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. Bakanlık hesabından paylaşılan görüntüde F-16 uçağının Sniper Pod’una yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 15:01:00 -

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesaplarından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Bakanlık muhteşem görüntüleri paylaştığı mesajında ‘Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü… Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı’ ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

İbrahim çağlayan

tıkla izle sayfalarını tıklayıp izliyemiyorum bu videolar nasıl açılıyor bilgi verebilirsiniz teşekkürler.
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