Muhtelif tomruklar e-satış ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’nün satış yerlerinde bulunan ve özellikleri ilanla duyurulan 201 adet parti emvaller 31.08.2021 tarih ve saat 11:00’de internet ortamında E SATIŞ ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacak.

Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler E SATIŞ ve OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

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