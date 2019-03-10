Muhtarlık kavgası hastanede son buldu! Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Demirkuyu köyünde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Siirt'te, muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Demirkuyu köyünün muhtarı olan ve yeniden adaylığını koyan S.İ. ile diğer muhtar adayı İ.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya adayların akrabaları da karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay jandarmanın müdahalesi sonucu yatıştırıldı. Kavgada yaralanan 5 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayların büyümemesi için köyde güvenlik önlemi aldı.

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