Muhtar nasıl olunur? Muhtar maaşı ne kadar 2019 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partiler beldiye başkan adaylarını açıklamaya devam ederken, yerel seçimlerde muhtar olmak için çok sayıda muhtar adayı sahaya indi ve vatandaşdan oy almak için çalışmalarına başladı. Muhtarlıkları bu kadar yoğun talebin olmasıyla birlikte gözler muhtar maaşlarına çevrildi. Peki muhtar nasıl olunur? Kimler muhtar olur? Muhtarlar ne kadar maaş alıyor? 2019 muhtar maaşları ne kadar?

Muhtarlar köy ve mahallelerdeki vatandaşlar tarafından seçilir ve seçimle iş başına gelirler. Seçimle iş başına gelen muhtarlar ne iş yapar? Muhtar nedir? Muhtarın görevleri nelerdir? Muhtar maaşları ne kadar? Nasıl muhtar olunur? 2019 muhtar maaşı ne kadar? İşte muhtarlarla ilgili merak ettikleriniz...

Muhtar seçimi bulunduğu mahalle ya da köy halkı tarafından gerçekleştirilmektedir. 5 yılda bir yapılan seçimler ile birlikte siyasi partilerden bağımsız olarak adaylığını koyan muhtar adayları, mahallesinde bulunan kişiler tarafından gizli oy kullanımı usulü ile seçilir. Devletin her yönetim organında olduğu gibi Muhtar adayı olmak için de bir takım şartlar vardır. Bu şartları yerine getiremeyen kişilerin muhtar olmak gibi bir süreç içerisinde rol alması mümkün değildir. Kriterlere uymadığınız halde, yanlış beyanlar ile muhtar olmanız da yasal olarak ceza almanıza neden olacaktır.

Muhtar olmak için gerekli şartlar

T.C. vatandaşı olmak,

Adaylığını koyduğu mahallede ikamet ediyor olmak,

25 yaşını doldurmuş olmak,

Yüz kızartıcı suçlar işlememiş olmak,

En az ilkokul mezunu olmak olarak sıralanabilir.

Muhtarlar ne kadar maaş alıyor?

2019 muhtar maaşı ne kadar? Muhtar ödeneklerinin ne kadar olacağı ve nasıl ödeneceği 2108 sayılı “Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası”nda düzenlenmiştir. Kanun, köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilmesine hükmetmiştir. Her ayın 15. günü peşin olarak verilen muhtar ödeneklerinden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmıyor. 2019 yılının ilk yarısı için geçerli olan aylık katsayısına göre, muhtarlara verilen aylık net ödenek miktarı; “1912 TL”dir.

Muhtar emeklilik hakları neler?

Köy ve mahalle muhtarlarından, emekli aylığı (emekli sandığı, ssk, bağkur) almakta olanların emekli aylıkları kesilmez. Daha önce emekli sandığı veya sigortalı (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a veya 4/c maddesi kapsamında) çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunların sosyal güvenlik primleri (prime esas kazanç alt sınırından), il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan SGK’ya ödenir.