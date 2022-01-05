Muhtar maaşı ne kadar 2022? Muhtara ne kadar zam geldi? Muhtar maaşı 2022 ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık" ifadeleriyle ek zammı duyurdu. Peki muhtarlık maaşı 2022 ne kadar? Muhtar maaşı ne kadar oldu? Muhtar maaşı 2022 ne kadar arttı? İşte muhtar maaşları.

2022 muhtar maaşları ne kadar?

Muhtar maaşı 2022 ne kadar oldu? Enflasyon oranı muhtarlık maaşlarını etkilemiyor. Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek veriliyor. Maaş kat sayısındaki artış muhtar maaşlarını etkiliyor. Muhtarlara verilen ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmuyor. Maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplama ile 2022 muhtar maaşları Ocak ayı için 3 bin 446 TL, Temmuz ayı için ise 3 bin 687 TL olarak ödenecek. 2023 muhtar maaşı ise birinci 6 aylık dönemde 3 bin 982 TL, ikinci 6 aylık dönemde ise 4 bin 221 TL olarak ödenecek. Söz konusu rakamlar kesinleşen rakamlar olup, hesaplara ödemeler bu tutarlar üzerinden geçecektir.