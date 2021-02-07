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Ekonomi Muhtaçlık yardımı kimlere yapılıyor? Muhtaçlık yardımı başvuru şartları neler?
Ekonomi

Muhtaçlık yardımı kimlere yapılıyor? Muhtaçlık yardımı başvuru şartları neler?

Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara çeşitli yardımlar bulunuyor. Bu yardımlar arasında muhtaçlık yardımı da yer alıyor. Nakite muhtaç olan vatandaşlara geri ödemesiz olarak 672 TL - 1.544 TL arasında yardım yapılıyor. Peki muhtaçlık yardımı kimlere yapılıyor? Muhtaçlık yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-07 20:01:00 -
Muhtaçlık yardımı kimlere yapılıyor? Muhtaçlık yardımı başvuru şartları neler?

Devlet tarafından vatandaşlara yapılan sosyal destekler 2002 yılında yalnızca %4 oranında iken, bu yardımlar 2019 yılında ise yaklaşık %43 oranında yükseldi. Büyük bir hızla devam eden bu yardımların büyük çoğunluğu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Muhtaçlık yardımı başvuru şartları

- 65 yaş sınırını geçmesine rağmen emekli olamayan vatandaşlar,

- Anne ve babası vefat etmiş 18 yaş altı çocuklar veya herhangi bir aile üyesinin bulunmaması,

- En az %40 oranında engelli olması,

- Ayrıca bu şartlarda olan vatandaşların gelirlerinin yoksulluk sınırının üstünde olmaması gerekir.

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