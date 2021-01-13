Muhtaç asker ailesi maaş başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Ailesi muhtaç olan asker kişilerin askerlik yerlerinin belli olmasının ardından yapılan başvurular ile ailelerine destek sağlanır. Asker adayları, muhtaçlık maaşından nasıl, nereden yaralanabileceğini araştırıyor.

Askerlik Kanunu’nun 1111 sayılı kanunu gereğince zorunlu askerliğini yapacak olan er ve erbaşlar birinci derece yakını olan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere bakmakla yükümlü durumundaysa askerlik süresi boyunca askerin ailesine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2 ayda bir 500 TL yardım desteği sağlanmaktadır.

Askerlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacağı başvuruların ardından ödemeler başlamış olacaktır. Başvurular bizzat kuruma yapılması gerekmektedir.

Muhtaç asker ailesi maaş başvuru dilekçe örneği