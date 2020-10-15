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Aktüel Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava
Aktüel

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri Özmen'in yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:28:41 -
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava

KAHRAMANMARAŞ (AA) - BBP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, o dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

FETÖ üyeliği suçundan da hüküm giyen tutuklu sanık Özmen, duruşmaya katılmadı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren tanık İ.U, olay tarihinde Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde cihazların bakımından sorumlu büro memuru olarak görev yaptığını söyledi.

Tanık, hakimin "Verdiğin bilgiler sonradan kaza yeriyle uyuştu mu?" sorusuna, "Olay yerine ilişkin verdiğim bilgilerin daha sonra mevki olarak uyuştuğunu fark ettim. Ancak orası büyük bir yer olduğu için genel bir bilgi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

- "Ben FETÖ'cü olmadığım için dışlanıyordum"

Tanık A.S. de olayın olduğu dönemde Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığını ifade ederek, "O tarihte şubedeydim. Bize akşam 19.00 sıralarında normale döneceğimizi söylemişlerdi. Ben olay yerine gitmeyi beklemiştim ancak bize görev verilmedi. Böyle önemli bir olayda çağrılmayı beklerdim. Olay tarihinde şubede ayırımcılık vardı. Ben FETÖ'cü olmadığım için dışlanıyordum." diye konuştu.

Tanık, A.S. sanık Dursun Özmen'in bu olay nedeniyle idari soruşturma kapsamında şubeden alındıktan sonra, İstihbarat Şube'deki bazı kişilerin kendisiyle görüşmeye devam ettiğini belirterek, bu kişilerin de sonradan FETÖ ile irtibatlı olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Söz alan Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, sanığın eyleminin sahtecilik suçunu oluşturduğu kanaatinde olduklarını ifade ederek, "Ayrıca sanık, olay günü 38 kez aranmıştır. Bu aşamada suç delillerini karartma ve bu amaçla resmi belgede sahtecilik suçundan sanığa ek savunma verilmesini talep ederiz." dedi.

Mahkeme, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dursun Özmen'in de arasında yer aldığı bazı şüpheliler hakkında yürütülen ana soruşturma dosyasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 7 Ocak 2021 tarihine erteledi.

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