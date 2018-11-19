Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması adaylığını açıkladı

Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalarından biri olan Murat Tekin, AK Parti'den Tercan Belediye başkanlığına aday adayı oldu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak 4 yıl boyunca merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın koruması olarak görev yapan Murat Tekin, Erzincan'a bağlı Tercan Belediyesinden AK Parti rozetiyle aday adayı oldu.

Yazıcıoğlu'nun 2009'daki helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından TBMM ve Koruma Daire Başkanlıkları görevini üstlenen Tekin, 2014 yerel seçimlerinde de Tercan'a AK Parti'den aday adayı olmuş ancak AKP adaylığına Karabey Atıcı seçilmişti.

Murat Tekin, Yazıcıoğlu’nun yakın koruması olduğu süreçte BBP liderinin bindiği helikopterde yer olmadığı nedeniyle karayoluyla devam etmek durumunda kalmıştı.