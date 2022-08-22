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Siyaset Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi yeni partisini seçti
Siyaset

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi yeni partisini seçti

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, BBP'den ayrılanların kurduğu ve Remzi Çayır'ın genel başkanlığını yaptığı Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresi'ne katılarak destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 13:49:00 -
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi yeni partisini seçti

Merhum Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

Kayseri İl Kongresi sonrası açıklamada bulunan MKYK Üyesi Şevket Göçmen; partilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve Yusuf Yazıcıoğlu'nun destek vermesinin de teşkilatlar da büyük sevinç uyandırdığını söyledi.

Göçmen, "Yusuf Yazıcıoğlu'nn destekleriyle MYP çizgisini de net olarak gösterdi. Kayseri'de düzenlenen kongreye Genel Başkan Remzi Çayır ile giriş yapan Yazıcıoğlu, inandığımız davanın da bir neferi olduğunu bizlere gösterdi. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun daima ideolojisi ve hayallerinin peşinden koşan arkadaşları olarak Kayseri'den inandığımız toplumumuza ve siyasetimize de mesaj vermiş olduk" dedi.

Kayseri İl Kongresi sonrası İl Başkanlığı görevine ise Mükremin Özlü getirildi.

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